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Resumen: Colombia activa medidas ante posible Fenómeno de El Niño en 2026, con alertas por sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua.

Alerta por posible Fenómeno de El Niño: Colombia se prepara para sequías

El posible Fenómeno de El Niño comenzó a encender las alertas en Colombia, luego de que autoridades activaran medidas preventivas para enfrentar los efectos que podría generar este evento climático en el segundo semestre de 2026.

La estrategia busca anticiparse a escenarios complejos relacionados principalmente con la reducción de lluvias y el aumento de incendios forestales.

A través de lineamientos recientes, se instó a entidades territoriales, organismos técnicos y diferentes actores del sistema de gestión del riesgo a fortalecer sus planes de preparación.

Estas acciones incluyen la identificación de zonas vulnerables, el monitoreo constante de las condiciones climáticas y la adopción de medidas para mitigar impactos en las comunidades.

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De acuerdo con estimaciones técnicas, la probabilidad de que se desarrolle el Fenómeno de El Niño ha venido en aumento en los últimos meses, lo que genera preocupación debido a su posible coincidencia con periodos tradicionalmente secos en el país.

Este panorama podría traducirse en dificultades en el abastecimiento de agua y un mayor riesgo de emergencias ambientales.

Entre las recomendaciones emitidas se destacan el uso responsable del recurso hídrico, el mantenimiento de infraestructuras como acueductos y la implementación de estrategias que reduzcan la presión sobre las fuentes de agua. Asimismo, se enfatiza la importancia de fortalecer mecanismos de protección económica para sectores que podrían verse afectados, como el agro.

En paralelo, las autoridades también hicieron énfasis en la necesidad de estar preparados para atender emergencias, especialmente incendios forestales, que suelen incrementarse durante este tipo de fenómenos.

Finalmente, se reiteró el llamado a la articulación entre instituciones y comunidades para garantizar una respuesta oportuna frente a cualquier escenario.

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