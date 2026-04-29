Más de 50 programas impulsan la equidad de género en Medellín

Resumen: Medellín reporta avances en igualdad de género con inversión millonaria y miles de beneficiarias.
El avance en la igualdad de género en Medellín se consolida con una inversión significativa que ha permitido fortalecer programas y estrategias dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres en distintos territorios de la ciudad, tanto urbanos como rurales.
De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, más de 50 programas y varios proyectos estratégicos han sido implementados con enfoque de igualdad, impactando áreas como la participación, la salud, la educación y la autonomía económica.
Estas acciones hacen parte de una política pública orientada a reducir brechas y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Uno de los aspectos destacados es la atención a miles de mujeres a través de diferentes rutas institucionales, que incluyen acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y mecanismos de protección frente a violencias. Estas iniciativas buscan garantizar entornos más seguros y avanzar en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.
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En materia de prevención, se han desarrollado campañas y estrategias en espacios públicos y sectores específicos, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y promover cambios culturales frente a la violencia de género. Asimismo, se han impulsado acciones dirigidas a hombres para fomentar la corresponsabilidad y la transformación de conductas.
El fortalecimiento de la autonomía económica también ha sido un eje clave, con programas que apoyan la formación, el emprendimiento y el acceso a oportunidades laborales para mujeres, contribuyendo a cerrar brechas históricas en este ámbito.
Otro componente relevante es la consolidación del sistema de cuidado, que busca reconocer y redistribuir las labores de cuidado no remuneradas, beneficiando a miles de mujeres y sus familias.
Con estos resultados, la ciudad continúa avanzando en la implementación de su plan de igualdad, reafirmando el compromiso institucional con la equidad de género y el desarrollo social.
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