Resumen: Medellín reporta avances en igualdad de género con inversión millonaria y miles de beneficiarias.

Más de 50 programas impulsan la equidad de género en Medellín

El avance en la igualdad de género en Medellín se consolida con una inversión significativa que ha permitido fortalecer programas y estrategias dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres en distintos territorios de la ciudad, tanto urbanos como rurales.

De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, más de 50 programas y varios proyectos estratégicos han sido implementados con enfoque de igualdad, impactando áreas como la participación, la salud, la educación y la autonomía económica.

Estas acciones hacen parte de una política pública orientada a reducir brechas y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Uno de los aspectos destacados es la atención a miles de mujeres a través de diferentes rutas institucionales, que incluyen acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y mecanismos de protección frente a violencias. Estas iniciativas buscan garantizar entornos más seguros y avanzar en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.

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En materia de prevención, se han desarrollado campañas y estrategias en espacios públicos y sectores específicos, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y promover cambios culturales frente a la violencia de género. Asimismo, se han impulsado acciones dirigidas a hombres para fomentar la corresponsabilidad y la transformación de conductas.

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El fortalecimiento de la autonomía económica también ha sido un eje clave, con programas que apoyan la formación, el emprendimiento y el acceso a oportunidades laborales para mujeres, contribuyendo a cerrar brechas históricas en este ámbito.

Otro componente relevante es la consolidación del sistema de cuidado, que busca reconocer y redistribuir las labores de cuidado no remuneradas, beneficiando a miles de mujeres y sus familias.

Con estos resultados, la ciudad continúa avanzando en la implementación de su plan de igualdad, reafirmando el compromiso institucional con la equidad de género y el desarrollo social.

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