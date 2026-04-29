Cepeda estancado y Abelardo listo en segunda vuelta: encuesta confirma que la Paloma no alcanzó al tigre

Resumen: La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 revela que Iván Cepeda lideraría la primera vuelta con un 38% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (29,9%), quien desplazó al tercer lugar a Paloma Valencia (21,2%) y se perfila como el contendor principal para avanzar a la segunda vuelta. Sin embargo, el estudio proyecta un escenario adverso para el candidato del progresismo: debido a su alto nivel de rechazo (50,3%) y a la desaprobación del actual gobierno (55,4%), Cepeda sería derrotado en cualquier enfrentamiento directo de segunda vuelta, ya sea contra De la Espriella, Valencia o Sergio Fajardo, en una contienda que actualmente está marcada por una fuerte división tanto demográfica como regional de cara a los comicios del 31 de mayo.

A poco más de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, el mapa político colombiano empieza a definirse. La más reciente encuesta de AtlasIntel, la encuestadora más acertada del mundo, realizada para la revista SEMANA, revela un giro importante en la contienda por la derecha: el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, le tomó una ventaja significativa a Paloma Valencia y se proyecta como el principal contrincante de Iván Cepeda.

Según los datos de la medición, que consultó a 4.037 personas a nivel nacional, Iván Cepeda (Pacto Histórico) se mantendría a la cabeza en la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo, con una intención de voto del 38%. Sin embargo, el panorama por el segundo lugar se ha despejado a favor de De la Espriella, quien alcanza el 29,9%, sacándole 8,7 puntos de ventaja a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que registra un 21,2%.

Más atrás en la contienda figuran Sergio Fajardo (4,2%), Claudia López (1,9%), Roy Barreras (0,9%) y Luis Gilberto Murillo (0,7%). El voto en blanco se ubica en un 2%.

Derrota para Cepeda en todos los escenarios de segunda vuelta

Aunque Iván Cepeda lograría pasar a la segunda vuelta del 21 de junio, la encuesta de AtlasIntel dibuja un panorama adverso para el candidato del progresismo en los enfrentamientos uno a uno. El estudio evidencia que el alto índice de rechazo a Cepeda (50,3%) y la desaprobación del actual Gobierno de Gustavo Petro (55,4%) le pasarían factura, perdiendo frente a cualquiera de sus competidores:

Frente a Abelardo de la Espriella: El candidato de Defensores de la Patria ganaría la Presidencia con un 47,8% de los votos, frente a un 42% de Cepeda.

Frente a Paloma Valencia: La candidata uribista vencería de forma contundente con el 49,1%, contra un 40,6% de Cepeda.

Frente a Sergio Fajardo: En un escenario más ajustado, Fajardo también derrotaría a Cepeda con un 39,8% sobre el 37,9%.

Le puede interesar: Corantioquia aclara situación minera en Mandinga, Cáceres: hay operaciones legales y otras sin permiso ambiental

Disputa regional y demográfica

La encuesta, que tiene un margen de error del 2% y un nivel de confianza del 95%, también detalla cómo se distribuyen las fuerzas en el país. Mientras que Iván Cepeda lidera cómodamente en Bogotá y el Pacífico, Abelardo de la Espriella es fuerte y se impone en la región Caribe. Ambos candidatos mantienen un empate técnico en la región central del país, y Paloma Valencia consolida su apoyo en la Amazonía y la Orinoquía.

En cuanto al voto femenino, este se encuentra dividido casi en partes iguales entre los dos punteros: Cepeda agrupa el 32,5% y De la Espriella el 32,4%, dejando a Valencia con el 23,3% en este segmento.

Con la cuenta regresiva en marcha, las alianzas de cara a la recta final y las estrategias para seducir a los indecisos y a los votantes de centro serán fundamentales para definir el futuro político del país en las urnas.

Cepeda estancado y Abelardo listo en segunda vuelta: encuesta confirma que la Paloma no alcanzó al tigre