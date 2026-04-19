¿Plan contra Iván Cepeda? MinDefensa asegura que la CIA no ha confirmado información sobre presunto atentado

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a la información relacionada con un presunto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda y confirmó que, de acuerdo con los canales de comunicación establecidos con organismos de inteligencia internacionales, no existe información que respalde esa versión.

La aclaración se da en medio de la controversia generada tras una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X, en la que aseguró que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos contaba con datos sobre una posible amenaza. En su mensaje, el mandatario escribió: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”.

Frente a esto, el ministro explicó que, tras consultas realizadas con funcionarios de la CIA en Colombia, la entidad no ha recibido ni confirmado información sobre dicho supuesto plan. En la misma línea, señaló que los organismos de inteligencia nacionales tampoco cuentan con reportes que indiquen la existencia de una amenaza de estas características.

Al ser consultado por Noticias Caracol sobre este tema, Sánchez indicó: “Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían. Pero, en este momento, no tienen”.

Posteriormente, en entrevista con Semana, el jefe de la cartera de Defensa aclaró que sus declaraciones no contradicen lo expresado por el presidente Petro, al explicar el funcionamiento del intercambio de información entre países.

En ese contexto afirmó: “La CIA es receptora de una información que le pasó Colombia. Ella analizará y aportará lo que sea posible dentro de sus capacidades”.

El ministro también aseguró que las autoridades en Colombia continúan en estado de alerta frente a posibles riesgos contra líderes políticos, especialmente en el marco del proceso electoral. Según explicó, se mantiene el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la cooperación con organismos internacionales para anticipar cualquier tipo de amenaza.

Esto le podría interesar: ¡La aceptaron! Juez da 48 horas al Estado para responder tutela interpuesta por un bellanita y que busca frenar la eutanasia de hipopótamos

En sus declaraciones, Sánchez reiteró que estas acciones buscan enfrentar riesgos que, en algunos casos, pueden tener alcance transnacional, por lo que se ha reforzado el intercambio de información con aliados estratégicos.

Asimismo, señaló que por instrucción del presidente Gustavo Petro se han intensificado los esfuerzos de articulación entre las agencias de seguridad, con el fin de robustecer los mecanismos de protección de la democracia y de los candidatos presidenciales.

El ministro también hizo referencia al contexto regional, indicando que hechos violentos contra figuras políticas en distintos países evidencian la persistencia de este tipo de amenazas, lo que hace necesaria una coordinación constante entre Estados.

En ese sentido, recordó que el Gobierno ha insistido en la importancia de la información ciudadana para prevenir hechos violentos, destacando que existen mecanismos de recompensa económica para quienes aporten datos verificables que permitan neutralizar riesgos contra aspirantes a la Presidencia.

Finalmente, Sánchez enfatizó que cualquier amenaza contra los candidatos representa un ataque directo a la democracia y reiteró la necesidad de mantener la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales para garantizar la seguridad en el proceso electoral.

El pronunciamiento del Ministerio de Defensa se da en medio del debate político generado por las declaraciones del presidente Petro y las posteriores aclaraciones sobre el papel de la CIA y los sistemas de inteligencia en torno a este caso.