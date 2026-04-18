Resumen: El recurso legal ya fue admitido y el juez a cargo del caso lanzó una advertencia contundente: otorgó un plazo perentorio de 48 horas a los representantes legales del Gobierno Nacional para que rindan un informe detallado

¡La aceptaron! Juez da 48 horas al Estado para responder tutela interpuesta por un bellanita y que busca frenar la eutanasia de hipopótamos

Minuto30.com .- El debate sobre el futuro de los hipopótamos en Colombia acaba de dar un giro legal trascendental. Un ciudadano antioqueño, oriundo del municipio de Bello, interpuso una acción de tutela contra el Estado colombiano con el objetivo de detener de manera inmediata cualquier plan de sacrificio o eutanasia dirigido a esta especie invasora.

El ultimátum judicial: el reloj corre en contra del Estado

El recurso legal ya fue admitido y el juez a cargo del caso lanzó una advertencia contundente: otorgó un plazo perentorio de 48 horas a los representantes legales del Gobierno Nacional para que rindan un informe detallado, claro y aporten las pruebas técnicas y jurídicas de su accionar.

La presión es máxima, ya que la orden judicial estipula que, de no presentarse la respuesta en el tiempo establecido, se podrían dar por ciertos los hechos narrados en la tutela, lo que pondría al Estado contra las cuerdas y podría derivar en un fallo a favor de la protección de los animales.

Los argumentos de la tutela

La acción judicial interpuesta por este ‘bellanita’ busca cambiar el enfoque del manejo ambiental, apoyándose en los siguientes pilares:

Son seres sintientes: Basándose en fallos previos de la Corte Constitucional, el accionante argumenta que los hipopótamos no son “cosas” ni objetos de descarte, sino seres vivos con capacidad de sentir.

Alternativas no letales: La iniciativa exige la suspensión inmediata de cualquier medida que implique la muerte de los animales, proponiendo en su lugar el uso de alternativas científicas y éticas, como planes rigurosos de esterilización y control poblacional sin violencia.

Este nuevo frente judicial agudiza la polarización en el país. Mientras la presión legal avanza para proteger la vida de la manada, las autoridades ambientales y expertos continúan advirtiendo sobre el grave riesgo que representan estos enormes mamíferos para la seguridad de los ciudadanos —como se ha evidenciado en los recientes paseos nocturnos por la autopista Medellín-Bogotá— y para el equilibrio de los ecosistemas nativos.