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    ¡La aceptaron! Juez da 48 horas al Estado para responder tutela interpuesta por un bellanita y que busca frenar la eutanasia de hipopótamos

    Basándose en fallos previos de la Corte Constitucional, el accionante argumenta que los hipopótamos no son “cosas” ni objetos de descarte

    Publicado por: SoloDuque

    Gobierno autoriza la eutanasia de hipopótamos en Colombia
    Foto de cortesía.
    ¡La aceptaron! Juez da 48 horas al Estado para responder tutela interpuesta por un bellanita y que busca frenar la eutanasia de hipopótamos

    Resumen: El recurso legal ya fue admitido y el juez a cargo del caso lanzó una advertencia contundente: otorgó un plazo perentorio de 48 horas a los representantes legales del Gobierno Nacional para que rindan un informe detallado

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    Minuto30.com .- El debate sobre el futuro de los hipopótamos en Colombia acaba de dar un giro legal trascendental. Un ciudadano antioqueño, oriundo del municipio de Bello, interpuso una acción de tutela contra el Estado colombiano con el objetivo de detener de manera inmediata cualquier plan de sacrificio o eutanasia dirigido a esta especie invasora.

    El ultimátum judicial: el reloj corre en contra del Estado

    El recurso legal ya fue admitido y el juez a cargo del caso lanzó una advertencia contundente: otorgó un plazo perentorio de 48 horas a los representantes legales del Gobierno Nacional para que rindan un informe detallado, claro y aporten las pruebas técnicas y jurídicas de su accionar.

    La presión es máxima, ya que la orden judicial estipula que, de no presentarse la respuesta en el tiempo establecido, se podrían dar por ciertos los hechos narrados en la tutela, lo que pondría al Estado contra las cuerdas y podría derivar en un fallo a favor de la protección de los animales.

    Los argumentos de la tutela

    La acción judicial interpuesta por este ‘bellanita’ busca cambiar el enfoque del manejo ambiental, apoyándose en los siguientes pilares:

    Son seres sintientes: Basándose en fallos previos de la Corte Constitucional, el accionante argumenta que los hipopótamos no son “cosas” ni objetos de descarte, sino seres vivos con capacidad de sentir.

    Alternativas no letales: La iniciativa exige la suspensión inmediata de cualquier medida que implique la muerte de los animales, proponiendo en su lugar el uso de alternativas científicas y éticas, como planes rigurosos de esterilización y control poblacional sin violencia.

    Este nuevo frente judicial agudiza la polarización en el país. Mientras la presión legal avanza para proteger la vida de la manada, las autoridades ambientales y expertos continúan advirtiendo sobre el grave riesgo que representan estos enormes mamíferos para la seguridad de los ciudadanos —como se ha evidenciado en los recientes paseos nocturnos por la autopista Medellín-Bogotá— y para el equilibrio de los ecosistemas nativos.

    Tutela interpuesta por un bellanita

    Aceptación de la tutela

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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