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    ¡Elecciones bajo lupa! Registraduría revela plan para blindar el proceso electoral

    De cara a las elecciones, la Registraduría anunció nuevas medidas para vigilar cada etapa del proceso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Elecciones bajo lupa! Registraduría revela plan para blindar el proceso electoral
    Foto de Registraduría.
    ¡Elecciones bajo lupa! Registraduría revela plan para blindar el proceso electoral

    Resumen: Registraduría presentó plan de auditorías para elecciones en Colombia, incluyendo revisión de software, simulacros y controles para garantizar transparencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Registraduría Nacional presentó un plan integral de auditorías con miras a las elecciones presidenciales, con el objetivo de reforzar la transparencia y generar confianza en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

    El registrador Hernán Penagos explicó que este esquema de auditorías contempla varios frentes de control, entre ellos la participación de expertos internacionales, la revisión técnica de los sistemas informáticos por parte de delegados de partidos políticos y organismos de control, además de simulacros y pruebas tecnológicas para evaluar el funcionamiento de las plataformas.

    Uno de los puntos más destacados es que, por primera vez, los softwares clave del proceso electoral estarán disponibles para revisión durante un periodo extendido.

    En este espacio, auditores podrán analizar el código fuente de sistemas relacionados con el preconteo, la selección de jurados, el escrutinio y la divulgación de resultados, con acompañamiento técnico para resolver inquietudes.

    Sin embargo, la entidad aclaró que el código no será entregado, sino únicamente expuesto para su revisión. Según explicó el registrador, esta decisión responde a razones de seguridad, ya que la entrega completa podría facilitar intentos de manipulación, suplantación o ataques informáticos al sistema electoral.

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    El plan también incluye la realización de simulacros en diferentes etapas del proceso, así como pruebas de carga para medir la capacidad de respuesta de las plataformas tecnológicas en escenarios de alta demanda. Estas actividades contarán con supervisión de entidades de control y observadores.

    En medio de este anuncio, se han mantenido cuestionamientos desde distintos sectores sobre la transparencia electoral. Frente a esto, la Registraduría reiteró que el proceso cuenta con mecanismos suficientes de verificación y que incluso se ha invitado a equipos técnicos externos a participar en las revisiones.

    Las autoridades electorales señalaron que continuarán con la implementación de estas medidas en las próximas semanas, mientras avanzan los preparativos para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

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