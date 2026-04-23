Resumen: Se espera que el ente acusador le impute cargos por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego

¡Una vida desperdiciada! Cae alias “Kike”, el temido sicario de “Los Pepes”: a los 26 años lleva 22 anotaciones y 8 homicidios en Bogotá

Minuto30.com .- Las autoridades en la capital del país acaban de asestar un golpe contundente contra el crimen organizado y el sicariato. Tras una serie de investigaciones y seguimientos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de alias “Kike”, un peligroso delincuente de apenas 26 años que sembraba el terror en las calles y que fungía como presunto sicario de la estructura criminal conocida como “Los Pepes”.

La detención de este sujeto marca el cierre de una extensa y violenta trayectoria delictiva que tenía en alerta a las autoridades judiciales.

Estaba en Suba

El operativo definitivo se llevó a cabo en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Hasta allí llegaron los uniformados para hacer efectiva una orden judicial vigente que pesaba en su contra.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) celebró el resultado del operativo con un contundente mensaje: “Le llegó el final de su trayectoria criminal a alias ‘Kike'”. Y no es para menos, pues el prontuario del detenido es verdaderamente alarmante.

El aterrador prontuario de alias “Kike”

Lo que más ha impactado es la cantidad de crímenes acumulados por este sujeto a su corta edad. Su expediente judicial es un reflejo del alto nivel de peligrosidad que representaba para la ciudadanía:

Las investigaciones de inteligencia lo señalan de estar directamente vinculado a por lo menos 8 casos de homicidio en la ciudad, ejecutados presuntamente bajo la modalidad de sicariato por encargo.

Al momento de verificar los antecedentes de alias “Kike”, de solo 26 años, arrojó un total de 22 anotaciones judiciales previas por la comisión de diferentes delitos, lo que evidencia que era un infractor recurrente que lograba evadir a la justicia para seguir delinquiendo.

Se presume que el capturado era uno de los brazos armados y ejecutores más importantes del grupo delincuencial “Los Pepes”, una banda dedicada a la extorsión, el microtráfico y los ajustes de cuentas en la capital.

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¿Qué le espera a “kike”?

Tras su detención en Suba, alias “Kike” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura.

Se espera que el ente acusador le impute cargos por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, buscando que se le dicte una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario para sacar a este peligroso sicario de las calles de Bogotá de manera definitiva.

Cae alias “Kike”, el temido sicario de “Los Pepes” con 8 homicidios a cuestas en Bogotá