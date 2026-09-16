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Resumen: De la Espriella anunció 187 proyectos por $515.000 millones para las regiones, dentro de la estrategia "El Milagro de las Regiones".

‘El Milagro de las Regiones’: el plan con el que De la Espriella busca llegar a los 32 departamentos

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el primer paquete de proyectos territoriales de su Gobierno, dirigido a las regiones del país.

La iniciativa contempla 187 obras en igual número de municipios, con una inversión estimada de $515.000 millones, destinada a sectores como vías, agua potable y saneamiento, deporte, seguridad y salud.

El anuncio hace parte de la estrategia «El Milagro de las Regiones», que retoma el ejercicio de empalmes territoriales adelantado antes de la posesión presidencial.

Ese proceso comenzó en ocho departamentos (Antioquia, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima), donde alcaldes y gobernadores presentaron tres proyectos y tres necesidades prioritarias para sus territorios.

En total, se recopiló información de 447 municipios, con 1.274 proyectos y necesidades cuyo valor conjunto ascendía a $38,1 billones.

Según explicó el mandatario, esas propuestas fueron sometidas a una revisión técnica liderada por la Gerencia de Regiones, con el aval del Departamento Nacional de Planeación, para determinar cuáles contaban con condiciones de avanzar.

«Recibir proyectos no es gobernar. Teníamos el deber de revisar, verificar y priorizar», señaló De la Espriella al explicar el criterio de selección.

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El paquete final quedó distribuido así: 35 proyectos de vías, 26 de agua potable y saneamiento, 25 de deporte y recreación, 22 de seguridad y convivencia y 20 de salud, además de iniciativas en vivienda, educación, cultura, ambiente, energía, desarrollo y conectividad.

El mandatario aclaró que las obras deberán seguir sus trámites técnicos y financieros, y que las de mayor alcance podrían incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo si cumplen los criterios de viabilidad.

De la Espriella anunció además la reanudación de sus recorridos por las regiones, suspendidos tras el terremoto del 10 de agosto. La agenda arrancará este jueves 17 de septiembre en La Guajira y continuará en Bolívar, con el propósito de extender la estrategia a los 32 departamentos y 1.103 municipios del país.

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