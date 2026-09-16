Resumen: Estados Unidos mantiene la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, pero continuará la asistencia al país y evaluará nuevos avances.

Trump mantiene a Colombia en la lista negra de la lucha contra las drogas

Estados Unidos mantendrá a Colombia entre los países que, según Washington, han “fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos de lucha contra las drogas durante el último año. La decisión corresponde a la determinación presidencial para el año fiscal 2027.

La medida mantiene la condición que Colombia recibió por primera vez en casi tres décadas durante 2025, cuando la administración de Donald Trump señaló al país por sus resultados en materia de lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

En esa oportunidad, Washington también determinó que continuar con la asistencia estadounidense a Colombia era de importancia para los intereses nacionales de Estados Unidos.

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La designación no implica, en este caso, la suspensión de la asistencia estadounidense. La administración Trump mantiene la excepción que permite continuar con el apoyo a Colombia pese a la calificación de “fracaso demostrable”.

Para el próximo periodo, Washington puso el foco en los resultados que obtenga Colombia frente a la erradicación de los cultivos de coca y el desmantelamiento de las estructuras dedicadas al narcotráfico. El Gobierno estadounidense ha señalado que una mejora en estos indicadores podría llevar a revisar la designación.

La decisión se conoce en un momento de acercamiento entre los gobiernos de Donald Trump y Abelardo de la Espriella. El presidente colombiano ha planteado fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico, mientras su administración ha impulsado medidas para retomar la erradicación aérea de cultivos de coca.

En septiembre de 2025, la primera descertificación en casi 30 años generó un cambio en el escenario de cooperación antidrogas entre ambos países.

El Congressional Research Service señaló entonces que la decisión mantenía la asistencia estadounidense a Colombia por considerarla vital para los intereses nacionales de Washington.

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