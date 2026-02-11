Resumen: Policía capturó a un hombre de 28 años en la Terminal del Sur de Medellín con dos pistolas y tres kilos de marihuana. El material iba a ser distribuido en la ciudad.

¡Iba bien cargado! Pillaron a hombre con arsenal de armas y kilos de droga en la Terminal del Sur

Un operativo de control rutinario en la Terminal del Sur de Medellín terminó con la captura de un hombre de 28 años que transportaba un peligroso arsenal y droga.

El presunto distribuidor fue interceptado por uniformados de la Policía Nacional en el barrio Campo Amor, justo cuando se encontraba en la parte externa de la terminal del sur, levantando sospechas entre las autoridades que adelantaban labores de vigilancia y registro.

Al realizarle un registro voluntario, los agentes descubrieron que el sujeto llevaba en su bolso dos pistolas con sus respectivos proveedores y cartuchos, listas para ser accionadas. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al hallar el cargamento que el presunto distribuidor planeaba comercializar: cerca de 3.000 gramos de marihuana, 30 dosis de cocaína y 13 frascos de droga sintética líquida.

Todo el material estaba cuidadosamente empacado, lo que sugiere que iba a ser entregado en comunidades aledañas o transportado hacia otro municipio.

La intervención, coordinada entre la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la alcaldía, permite sacar de las calles elementos que alimentan la violencia y la adicción en la ciudad.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía. Allí deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes.

Mientras tanto, las unidades de inteligencia investigan si este hombre pertenece a alguna de las estructuras criminales que se disputan el control de las rentas ilegales en el suroccidente de Medellín.

