Resumen: En Zaragoza, Antioquia, el Ejército y la Policía capturaron a dos hombres vinculados al Clan del Golfo durante un operativo en la vereda Puerto Jobo. Los detenidos, que realizaban sicariato, inteligencia del grupo y distribución de drogas, quedaron a disposición de la Fiscalía. En la acción se incautaron armas, dinero y más de mil cigarrillos de marihuana, golpeando directamente las finanzas y la operatividad del grupo criminal en el Bajo Cauca.

¡Pistolas, efectivo y más de mil cigarrillos de marihuana! Capturan a dos presuntos miembros del Clan del Golfo en Zaragoza

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de pertenecer a la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, en la vereda Puerto Jobo, jurisdicción de Zaragoza, Antioquia. Durante la acción también fueron incautadas armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo, afectando directamente las operaciones de esta estructura criminal en la región.

Los capturados, conocidos como alias ‘Chamo’ y ‘Coco’, habrían participado en actividades como sicariato, inteligencia del grupo y distribución de drogas en zonas urbanas y rurales de Zaragoza y El Bagre. Según los reportes de inteligencia, el primero llevaba aproximadamente dos años en la organización y se encargaba de reportar los movimientos de la Fuerza Pública, mientras que el segundo operaba como distribuidor de estupefacientes en el Bajo Cauca antioqueño.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivos proveedores y municiones, dos teléfonos celulares, más de 1.000 cigarrillos de marihuana avaluados en cerca de 9 millones de pesos, y dinero en efectivo presuntamente producto de actividades ilícitas.

Esto le podría interesar: ¡Cifras récord contra la ilegalidad! Más de 150.000 cigarrillos y 5.000 licores fueron incautados en Antioquia durante 2025

Los detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que la operación representa un golpe significativo a esta estructura criminal, al afectar su capacidad de inteligencia y su economía ilícita, dificultando la planificación de nuevos delitos y fortaleciendo la seguridad en la zona.

El Ejército Nacional y la Policía continuarán con operaciones coordinadas en la región, enfocadas en neutralizar a los grupos armados que amenazan la seguridad de las comunidades y desarticular las economías ilegales que sostienen estas estructuras criminales.