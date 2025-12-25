Resumen: Durante 2025, la Gobernación de Antioquia, a través del Grupo Operativo de Rentas, incautó más de 5.000 licores y 153.000 cajetillas de cigarrillos ilegales, además de realizar más de 4.000 visitas a establecimientos, cierres preventivos y sancionatorios. Estas acciones buscan proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la legalidad, especialmente durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.

¡Cifras récord contra la ilegalidad! Más de 150.000 cigarrillos y 5.000 licores fueron incautados en Antioquia durante 2025

La Gobernación de Antioquia reforzó durante 2025 los operativos para frenar la venta de licores y cigarrillos de contrabando o falsificados, especialmente con la llegada de las celebraciones de fin de año. Los controles del Grupo Operativo de Rentas permitieron la incautación de más de 5.000 unidades de bebidas alcohólicas y 153.000 cajetillas de cigarrillos, aperitivos y cervezas ilegales, con un valor cercano a los mil millones de pesos.

Estas acciones buscan proteger las rentas departamentales y garantizar la salud de los antioqueños, dado que el consumo de productos adulterados representa un riesgo directo para la población. Los operativos forman parte de una estrategia permanente de promoción de la legalidad en todo el territorio.

Durante el año, el Grupo Operativo de Rentas visitó más de 4.000 establecimientos comerciales, lo que derivó en 84 cierres preventivos y 81 sancionatorios por irregularidades como falsificación de productos o incumplimiento en el pago del impuesto al consumo. María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control, destacó que estas acciones contribuyen a reducir riesgos para la salud pública y asegurar el cumplimiento de la normativa.

La Gobernación hace un llamado a la ciudadanía para que, en esta temporada, adquiera únicamente productos legales. Entre las recomendaciones está verificar la estampilla y el anillo de seguridad de las botellas antes de consumirlas, y destruir etiquetas y tapas después de su uso para evitar su reutilización en productos falsificados.

“El consumo de licor o cigarrillos ilegales no solo pone en riesgo la salud, sino que también afecta los recursos del departamento”, afirmó Escobar Mejía, instando a los ciudadanos a mantenerse alerta frente a estas prácticas y a contribuir con la legalidad.

Con los controles reforzados durante la temporada navideña y de Año Nuevo, las autoridades buscan que las celebraciones transcurran sin incidentes relacionados con la venta de productos ilícitos, protegiendo tanto a los consumidores como la economía regional.