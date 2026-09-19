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Resumen: Laureles quedó bajo la lupa de las autoridades. Un operativo conjunto de Alcaldía, Policía y Ejército dejó dos capturados, 28 comparendos de tránsito y 10 vehículos inmovilizados durante controles en diferentes puntos de la comuna 11.

Operativo de seguridad puso la lupa sobre motos, carros y comercios en Laureles

En Laureles, fue escenario de un operativo especial de seguridad desplegado por la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el propósito de reforzar los controles y prevenir hechos delictivos en diferentes puntos comerciales del sector.

Durante la intervención, las autoridades realizaron registros, verificación de identidad y controles a vehículos y motocicletas. Las actividades también se extendieron a restaurantes y establecimientos comerciales, donde uniformados de la Seccional de Investigación Criminal adelantaron labores de prevención e inteligencia.

Uno de los componentes de la jornada estuvo dirigido a comerciantes, residentes y visitantes, quienes recibieron recomendaciones para reducir riesgos de seguridad y contribuir a la convivencia en la zona.

El operativo dejó dos personas capturadas. Una de ellas fue detenida por el delito de tráfico de estupefacientes, luego de que, según las autoridades, le fueran encontrados aproximadamente 200 gramos de esta sustancia.

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La segunda captura se produjo por falsedad marcaria, después de que los uniformados detectaran inconsistencias en los sistemas de identificación de una motocicleta.

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Además de las capturas, los controles permitieron imponer 28 comparendos de tránsito y realizar la inmovilización de dos motocicletas y ocho vehículos.

Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y definir su situación jurídica.

La intervención hace parte de las acciones de control que buscan mantener presencia institucional en zonas comerciales y de alta circulación de la comuna 11, mediante controles preventivos y operativos dirigidos a identificar posibles situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

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