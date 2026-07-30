¡Quedó una nota! Medellín estrenó la renovada pista de Mariana Pajón

Resumen: La Pista BMX Mariana Pajón fue entregada tras una inversión superior a $5.000 millones y beneficiará a más de 2.000 usuarios al mes.

La Pista BMX Mariana Pajón fue entregada oficialmente por el alcalde Federico Gutiérrez, convirtiéndose en el primer frente de obra finalizado del proyecto Gran Parque Medellín.

La renovación permitirá que el escenario cumpla con estándares internacionales para competencias de alto rendimiento y beneficie mensualmente a más de 2.000 deportistas, clubes, escuelas de formación y ciudadanos.

La intervención tuvo una inversión superior a los $5.000 millones y se ejecutó durante 11 meses. Entre las obras realizadas se destacan la reconstrucción de la superficie de competencia con nuevo pavimento asfáltico, el mejoramiento de la base granular, el mantenimiento del partidor y del sistema de drenaje, además de la impermeabilización de graderías, camerinos y la rampa de salida.

También fueron modernizadas las luminarias y se realizaron adecuaciones en cerramientos, fachadas, bodegas y una nueva cubierta para el partidor.

El proyecto contó con el acompañamiento técnico internacional de Damien Godet, fundador de DIG Tracks y diseñador de escenarios utilizados en competencias de primer nivel, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Durante la entrega, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el objetivo es convertir la Pista BMX Mariana Pajón en un referente para la realización de eventos nacionales e internacionales, además de atraer a deportistas de alto nivel para entrenar en Medellín.

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Según indicó, la intención es que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de compartir escenarios con algunos de los mejores bicicrosistas del mundo.

Por su parte, la campeona olímpica Mariana Pajón destacó que la renovación representa una inversión en el futuro de los niños y jóvenes que practican este deporte, al brindarles mejores condiciones para su formación y desarrollo deportivo.

Las obras también generaron 141 empleos, de los cuales 13 fueron ocupados por habitantes del área de influencia y 12 por mujeres. La entrega marca el inicio de la transformación del Gran Parque Medellín, un proyecto que contará con una inversión superior a $223.000 millones para convertir el antiguo aeroparque Juan Pablo II en un espacio metropolitano de 210.000 metros cuadrados con nuevos escenarios deportivos, zonas recreativas y una oferta que pasará de 26 a 42 disciplinas para el disfrute de la ciudadanía.

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