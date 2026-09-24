Resumen: Durante seis allanamientos realizados por la Policía Nacional y el Ejército en Santa Marta y Ciénaga, se logró la captura de 13 personas. Entre las detenidas figura alias «Yolima», identificada como la compañera sentimental de alias «Pinocho»

«Pinocho tiene las horas contadas»: Presidente De La Espriella lanza ultimátum tras doble golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella reportó la ejecución de dos contundentes operativos en la costa Caribe contra la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN). Las acciones simultáneas dejaron un saldo de 17 capturados, incautaciones millonarias y la desarticulación de una red de narcotráfico con nexos transnacionales.

De acuerdo con el balance entregado por el jefe de Estado, los resultados de esta ofensiva institucional se dividen en los siguientes frentes:

Golpe al núcleo del cabecilla principal: Durante seis allanamientos realizados por la Policía Nacional y el Ejército en Santa Marta y Ciénaga, se logró la captura de 13 personas. Entre las detenidas figura alias «Yolima», identificada como la compañera sentimental de alias «Pinocho», máximo líder de la estructura. En el lugar se incautó cocaína, munición, panfletos intimidatorios, más de 29 millones de pesos en efectivo y una tarjeta bancaria a nombre del cabecilla.

Operación ‘Kratos’ y extraditables: En una acción coordinada por la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía General y la DEA, cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos fueron capturados en Santa Marta y Barranquilla. La investigación evidenció que esta red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína mensuales a territorio estadounidense en alianza con las ACSN, manteniendo una conexión directa con el Cártel de Sinaloa a través de alias «Flash» o «Comando 200».

Persecución a testaferros: El mandatario ordenó intensificar el rastreo financiero de la organización para judicializar a cualquier persona, incluyendo miembros del entorno familiar de los criminales, que actúen como cómplices o testaferros de sus rentas ilícitas.

Tras agradecer el trabajo articulado de las agencias de seguridad nacionales e internacionales, el presidente De La Espriella lanzó una contundente advertencia al líder del grupo armado: «Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde».

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