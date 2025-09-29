Resumen: Capturan en Don Matías a ladrón que adulteró placas de camión robado con 7 toneladas de carne. Policía recuperó mercancía, vehículo y arma en control de madrugada.

Le cambió hasta la placa: lo pillaron con camión robado con siete toneladas de carne en Don Matías

Un sujeto fue capturado en flagrancia cuando transportaba un camión robado con las placas adulteradas y cargado con siete toneladas de productos cárnicos hurtados, en la vía que conecta Hatillo con Llanos de Cuivá, en Don Matías, Antioquia.

El operativo policial se desarrolló en la madrugada del 25 de septiembre, alrededor de las 3:00 a.m., cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ejecutaban controles rutinarios en la zona.

Los agentes recibieron una alerta sobre el robo de un vehículo de carga con mercancía de alto valor comercial.

En el kilómetro 45+800, sector del Peaje Pan de Queso, las autoridades lograron interceptar el camión sospechoso. Al realizar la verificación, descubrieron que el automotor tenía las placas alteradas en un intento por evadir los controles policiales. La estrategia del delincuente no fue suficiente para engañar a los uniformados.

Durante la inspección del vehículo, los policías confirmaron que transportaba las siete toneladas de productos cárnicos que habían sido reportadas como robadas momentos antes.

El conductor no logró justificar la procedencia legal de la carga ni presentó los documentos correspondientes para el transporte de la mercancía.

Además de recuperar el vehículo con las placas falsificadas y su valiosa carga, las autoridades incautaron un automóvil particular, una pistola traumática y otros elementos que habrían sido utilizados en la comisión del hurto.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos junto con la mercancía recuperada. Enfrentará cargos por hurto calificado y agravado, además de la posible falsificación de documentos por la adulteración de las placas del vehículo.

