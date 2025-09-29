Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Caen ‘El Gordo’ y su banda que vendían droga a estudiantes en Fredonia: movían casi $60 millones al mes

Las autoridades desarticularon una peligrosa red de microtráfico que operaba en zonas escolares de Fredonia, Antioquia, y que ponía en riesgo a cerca de 850 estudiantes de instituciones educativas del municipio.

La Policía Nacional capturó a seis integrantes de la organización criminal conocida como ‘La Miel de Caldas’, incluido su líder, alias ‘El Gordo’.

El operativo policial se ejecutó en dos fases durante el pasado 25 de septiembre. En la primera intervención, uniformados de la SIJIN realizaron tres allanamientos que resultaron en cuatro capturas y una aprehensión.

Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, suministro a menores y uso de menores para actividades ilícitas. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron $111.000 pesos en efectivo.

La segunda fase del operativo permitió la captura de alias ‘El Gordo’, identificado como el cerebro de la estructura criminal.

Según las investigaciones policiales, esta organización delictiva había convertido parques, barrios residenciales y alrededores de colegios en puntos de venta de sustancias ilícitas.

La banda generaba ingresos mensuales cercanos a los $60 millones de pesos a través del microtráfico.

Los integrantes capturados, entre ellos alias ‘Guerrillo’, ‘Zarigüeya’, ‘Goofy’, ‘Chimpa’ y ‘Colitas’, acumulaban al menos seis anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

Alias «El Gordo» llevaba aproximadamente un año liderando esta estructura criminal, tiempo en el cual logró establecer una red de expendedores que operaban bajo sus órdenes directas.

Con estas capturas, las autoridades no solo neutralizaron una estructura delincuencial, sino que también recuperaron entornos escolares seguros para la comunidad estudiantil de Fredonia.

