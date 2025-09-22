¡Pilas! TransMiCable suspenderá operación por mantenimiento preventivo en ciudad Bolivar

Resumen: El servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar será suspendido entre el 4 y el 19 de octubre para realizar labores de mantenimiento preventivo. La medida, que busca garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema para sus 30.000 usuarios diarios, contará con rutas alternas del SITP para asegurar la movilidad de los habitantes de la zona.

Desde el sábado 4 hasta el domingo 19 de octubre de 2025, el sistema TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, suspenderá temporalmente su operación debido a labores de mantenimiento preventivo en su componente electromecánico.

Esta intervención se realiza de manera periódica con el fin de garantizar la seguridad de los casi 30.000 usuarios diarios y mantener la disponibilidad y confiabilidad del sistema, que lleva más de seis años prestando servicio en la zona.

Durante estos días, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) mantendrá activas alternativas de transporte para los habitantes del sector. Se garantiza la operación de varias rutas alimentadoras hacia el Portal Tunal de TransMilenio y de servicios TransMiZonales que conectan Ciudad Bolívar con distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, algunas rutas específicas, como la que conecta la estación Juan Pablo II con Arabia, estarán suspendidas temporalmente, por lo que se recomienda a los usuarios planear sus trayectos con antelación.

Para facilitar la movilidad, los usuarios pueden consultar información en tiempo real a través de la aplicación oficial TransMiApp o mediante el canal de TransMilenio en WhatsApp. Además, para quienes requieran asistencia directa, la Oficina de Gestión Social de TransMiCable, ubicada en la estación Manitas, estará disponible de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y también pueden comunicarse con la Línea 195.