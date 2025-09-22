Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal rescató un perro y un gato utilizados para la mendicidad en una estación de TransMilenio en Bogotá. Conozca los detalles del caso.

Rescatan a un gato y a un perro utilizados para mendicidad en una estación del TransMilenio

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) realizó un rescate de un gato y un perro en una de las estaciones de TransMilenio de Bogotá.

Estos dos animales, que presuntamente eran utilizados por un hombre para pedir dinero a los pasajeros, fueron salvados del maltrato y ahora se recuperan bajo supervisión profesional.

El operativo se llevó a cabo en la estación de la calle 22, donde las autoridades localizaron al hombre que, según los reportes, presuntamente simulaba una discapacidad cognitiva para generar lástima y conseguir limosna con los animales.

Este tipo de práctica ha sido denunciada en varias ocasiones, ya que los animales son expuestos a condiciones de estrés, falta de cuidados y, en algunos casos, maltrato.

Después del rescate de animales, ambos fueron trasladados a las instalaciones del Idpyba, donde recibieron atención veterinaria.

El equipo médico confirmó que las mascotas presentaban signos de malestar y falta de cuidados elementales, lo que evidencia el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban. Una vez se recuperen, serán incluidos en el programa de adopciones del Instituto, con el objetivo de encontrarles un hogar definitivo.

La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) establece penas de prisión y multas para quienes causen lesiones o la muerte de un animal. Este caso resalta la importancia de denunciar este tipo de situaciones y de promover la adopción responsable.

¡Buenas noticias! Por solicitud del alcalde @CarlosFGalan y el apoyo de @TransMilenio, ahora tenemos un grupo permanente en el sistema trabajando contra la explotación animal para mendicidad, el maltrato y el abandono, sumado a la pedagogía.‍✨ Bogotá es protección animal. pic.twitter.com/CbXYMoks9y — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) September 22, 2025

