¡Pilas! Si ve a estos tres del Tren de Aragua avísele al FBI: subieron recompensa

Resumen: Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa total por información que lleve al arresto o condena de tres líderes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, alias 'Yohan Petrica' (20 millones), Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias 'Giovanni' (15 millones), y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho' (15 millones). Los tres están acusados en Texas y el FBI habilitó una línea para reportar su paradero.

Estados Unidos le puso precio a las tres cabezas del Tren de Aragua. El Departamento de Estado anunció este jueves 5 de noviembre un aumento en las recompensas por información que conduzca al arresto o a la condena de los principales líderes de esa organización criminal, que ahora suman hasta 50 millones de dólares en total.

El anuncio fue hecho por el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), y fue confirmado por la DEA y el Departamento de Justicia, que además revelaron una nueva acusación formal contra los tres cabecillas.

Foto: DEA

¿Quiénes son los tres más buscados?

El que encabeza la lista es Yohan José Romero, alias «Yohan Petrica», de 48 años. La recompensa por datos que lleven a él aumentó de 4 a 20 millones de dólares, la más alta de las tres. De acuerdo con documentos judiciales, es el actual jefe del Tren de Aragua y dirige operaciones de narcotráfico, minería ilegal y asesinatos.

Las autoridades lo señalan como el heredero de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», con quien habría creado la organización en la cárcel de Tocorón, en Maracay (Venezuela), desde donde la estructura criminal se expandió a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos.

El segundo es Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias «Giovanni», de 37 años, por quien la oferta pasó de 5 a 15 millones de dólares. Hace parte de la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y, según el Departamento de Estado, supervisa las operaciones del Tren de Aragua en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica. Además del apoyo material a la organización, está acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y de distribución internacional de ese estupefaciente.

El tercero es Juan Gabriel Rivas Núñez, alias «Juancho», de 44 años, por quien se ofrece una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares. Las autoridades lo ubican dirigiendo las operaciones del grupo en Venezuela y lo vinculan con minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos, operando desde varios países de Suramérica.

Acusación de nueve cargos en Texas

Los tres cabecillas fueron acusados inicialmente en 2025 en un pliego de seis cargos ante la corte del Distrito Sur de Texas, por conspirar para prestar, y prestar, apoyo material al Tren de Aragua. En julio de 2026 se presentó una tercera acusación sustitutiva de nueve cargos, que fue revelada esta semana.

«Desde que el presidente Trump regresó al poder, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 350 integrantes y asociados del Tren de Aragua, incluidos estos tres cabecillas», afirmó el fiscal general Todd Blanche, quien llamó a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre el paradero de los tres señalados.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que los tres «han tenido papeles clave en la dirección y expansión de las operaciones del Tren de Aragua en todo el hemisferio occidental» y advirtió que la agencia «no se detendrá ante nada para identificar, desarticular y desmantelar esta red criminal».

El Tren de Aragua fue designado por el presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera, lo que lo convirtió en una prioridad para las autoridades de Estados Unidos.

¿Cómo reportar información?

Las personas que tengan información sobre el paradero de estos tres hombres pueden comunicarse con el FBI a la línea +1-281-787-9939, habilitada para mensajes de texto, WhatsApp o Telegram. Las recompensas, que son de hasta 20 y 15 millones de dólares según el caso, se pagan por datos que conduzcan al arresto o a la condena de los señalados en cualquier país.

El Tren de Aragua en la mira de Colombia

En Colombia, las autoridades han reportado en los últimos años la presencia de estructuras del Tren de Aragua en varias ciudades, con capturas de presuntos cabecillas y la desarticulación de redes dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el lavado de activos, por lo que el llamado de Estados Unidos también apunta a quienes puedan tener datos sobre sus movimientos en la región.

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