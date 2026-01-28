Resumen: En Necoclí, Antioquia, la Policía Nacional capturó a Indira Enyiver Carrera Guevara, presunta cabecilla del ‘Tren de Aragua’, requerida por Perú por delitos de organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado, en un operativo realizado con Interpol y Migración Colombia.

¡Cayó en Necoclí! Capturan a presunta cabecilla del ‘Tren de Aragua’ buscada con circular roja de Interpol

La Policía Nacional logró la retención en el municipio de Necoclí (Antioquia) de Indira Carrera, una mujer requerida por la justicia peruana en el marco de una Notificación Roja de Interpol por su presunta vinculación con una facción de la organización criminal transnacional conocida como ‘Tren de Aragua’, según confirmaron fuentes oficiales.

El procedimiento se llevó a cabo en coordinación entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL y Migración Colombia, tras recibir la alerta internacional emitida por las autoridades judiciales de Perú.

Delitos por los que es requerida

Carrera es requerida por la justicia de Perú por su presunta participación en múltiples delitos graves, entre los que se incluyen organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado.

Estas acusaciones responden a su presunta condición de cabecilla de una estructura del ‘Tren de Aragua’, que habría liderado cobros de cupos relacionados con redes de trata y explotación sexual, así como la ejecución de homicidios selectivos, de acuerdo con la información oficial de la Policía.

Operativo internacional y cooperación

Las autoridades destacaron que la acción representa un duro golpe al crimen organizado transnacional, demostrando la efectividad de la cooperación internacional para enfrentar estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

¡ Í ! En Necoclí (Antioquia), la @PoliciaColombia, a través de la #OCN @INTERPOL_HQ y en coordinación con @MigracionCol, realizó la retención mediante Notificación Roja de… pic.twitter.com/pHlInZYrCw — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 28, 2026

El director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general William Rincón, compartió detalles del operativo a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que esta captura forma parte de esfuerzos continuos por desarticular las estructuras delictivas que han expandido sus actividades ilícitas en distintos países de la región.

Próximos pasos y extradición

Tras su captura en Necoclí, Carrera quedó a disposición de las autoridades competentes, y se adelantan los trámites correspondientes para su posible extradición a Perú, donde deberá enfrentar los cargos por los delitos que se le imputan.

Este caso se suma a otras acciones en contra del ‘Tren de Aragua’, una organización criminal originada en Venezuela que ha sido vinculada en diferentes investigaciones con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros, homicidios y trata de personas en varios países de América Latina, entre ellos Perú, Ecuador, Chile, Colombia, España y Brasil.