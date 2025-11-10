Resumen: La Secretaría de Movilidad de Sabaneta alertó a los propietarios de 9.775 vehículos registrados como "traspaso a persona indeterminada" desde antes de septiembre de 2022. La medida, ordenada por el Ministerio de Transporte, busca depurar el registro. Los dueños tienen seis meses para formalizar el traspaso o enfrentarán la suspensión del registro y la inmovilización del vehículo.

¡Pilas pues! Sabaneta lanza ultimátum a casi 10 mil vehículos que están con traspaso a persona indeterminada

La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta ha iniciado un proceso de depuración masiva que afecta a 9.775 vehículos registrados en el municipio bajo la figura de «traspaso a persona indeterminada» durante más de tres años. La medida obedece a una orden directa del Ministerio de Transporte y busca poner fin a una figura temporal que ha generado problemas legales y comparendos a miles de antiguos propietarios.

El proceso se enfoca en vehículos cuya situación no ha sido regularizada desde antes del 30 de septiembre de 2022. Esta figura se utiliza cuando un vehículo es vendido, pero el nuevo propietario omite formalizar el traspaso.

Plazos Críticos y Riesgo de Inmovilización

El Ministerio de Transporte ha establecido un cronograma estricto para que los ciudadanos regularicen su situación, o enfrentarán sanciones:

Publicación de la Lista: Antes del 30 de noviembre de 2025, la Secretaría de Movilidad publicará en un diario nacional la relación completa de los vehículos afectados.

Le puede interesar: ¡Con cuatro bajas claves! Atlético Nacional cerrará el todos contra todos frente a Junior

Plazo de Regularización: A partir de esa publicación, los propietarios tendrán seis meses para acercarse al organismo de tránsito de Sabaneta y completar el traspaso formal.

Suspensión del Registro: Si transcurren los seis meses sin respuesta, se expedirá un acto administrativo suspendiendo de oficio el registro del vehículo.

La consecuencia más grave es para quienes circulen con el registro suspendido: los vehículos serán inmovilizados de inmediato por los agentes de tránsito, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 769 de 2002.

Las autoridades de movilidad han hecho un llamado urgente a la ciudadanía a revisar el estado de sus vehículos. Esta acción busca proteger a los antiguos propietarios de responsabilidades ajenas y fortalecer el orden y el control sobre el registro vehicular nacional.

¡Pilas pues! Sabaneta lanza ultimátum a casi 10 mil vehículos que están con traspaso a persona indeterminada