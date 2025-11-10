Luego del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, varios jugadores, con acumulación de tarjetas, recibieron su quinta amarilla y no podrán estar en el cierre.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Las ausencias con las que Diego Arias tendrá que enfrentar el juego, pasan por varias figuras que, así las cosas, llegarán en limpio a los cuadrangulares.

Las bajas para el último juego del todos contra todos contra Junior de Barranquilla y donde el verde paisa buscará ser cabeza de serie son 3.

Se trata de Camilo Cándido, William Tesillo y Jorman Campuzano, quienes no viajarán a Barranquilla.

Estos ajustaron su quinta tarjeta amarilla, y en ese sentido, como lo indica el reglamento, pagarán sanción frente Junior para comenzar los cuadrangulares en cero.

¡Con cuatro bajas claves! Atlético Nacional cerrará el todos contra todos frente a Junior

A estas tres bajas se suma la de Andrés Sarmiento que, de acuerdo con el último reporte médico, será baja para el verde paisa en lo que resta del campeonato.

Según el informe médico, Sarmiento presenta lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

Esa lesión saca al extremo verdolaga, que venía logrando partidos de alto nivel, el resto de la temporada.

El reporte médico proyectó una incapacidad para Sarmiento de entre 6 y 8 semanas, mientras que a los campeonatos le restan al menos 5.

Volviendo al último partido del todos contra todos, correspondiente a la fecha 20, será ante Junior de Barranquilla el 13 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 7 de la noche.

Más noticias de Atlético Nacional