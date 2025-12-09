Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Pilas pues! Los subsidios que dan en el país en diciembre y que casi todo el mundo puede reclamar

Una parte significativa de la fuerza laboral en Colombia está dejando de recibir ayudas económicas directas a las que tiene derecho por ley. El motivo no es la falta de fondos, sino el desconocimiento. Las Cajas de Compensación Familiar (como Compensar, Colsubsidio, Cafam, Comfama, entre otras) administran subsidios que muchos afiliados no reclaman, simplemente por no saber que califican o por no actualizar un documento a tiempo.

Si usted es un trabajador dependiente o independiente que cotiza a una Caja, revise la siguiente lista. Es probable que tenga dinero o beneficios “congelados” esperando ser reclamados.

1. El dinero mensual que muchos olvidan cobrar (Cuota Monetaria)

Este es el subsidio más común y, paradójicamente, uno de los que más se desperdicia por falta de trámites. Se trata de un pago mensual en efectivo por cada persona a cargo.

¿Cuánto es? Para 2025, la cuota oscila entre $66.000 y $104.000 mensuales por beneficiario, dependiendo del departamento (aumenta un 15% si es trabajador rural).

El error común: Muchos trabajadores inscriben a sus hijos cuando nacen, pero olvidan que el beneficio se extiende o cambia.

Hijos: Se paga hasta los 18 años, pero a partir de los 12 años es obligatorio presentar el certificado de estudio cada año. Si no lo lleva, la Caja suspende el pago.

Padres: Si usted tiene padres mayores de 60 años que dependen económicamente de usted y no reciben pensión, puede afiliarlos y recibir cuota por ellos.

Hermanos o familiares con discapacidad: Sin límite de edad, y en muchos casos reciben doble cuota.

2. El “seguro” de desempleo (Protección al Cesante)

Más que un subsidio, es un salvavidas que muchos ignoran al momento de quedarse sin trabajo. No es automático; debe postularse.

El beneficio: Si pierde su empleo, la Caja de Compensación puede pagarle su salud y pensión durante 6 meses. Además, dependiendo de su categoría, puede recibir una transferencia económica de 1.5 salarios mínimos divididos en 4 pagos decrecientes.

Requisito clave: Haber cotizado a una Caja (de forma continua o discontinua) durante 1 año en los últimos 3 años.

3. Vivienda: la “concurrencia” que duplica la ayuda

El subsidio de vivienda de las Cajas es conocido, pero lo que muchos ignoran es la concurrencia de subsidios.

¿Cómo funciona? Usted puede sumar el subsidio de su Caja de Compensación con el subsidio de Mi Casa Ya del Gobierno.

La cifra: Si sus ingresos son menores a 2 salarios mínimos, al sumar ambos beneficios podría recibir hasta 50 salarios mínimos (más de $60 millones de pesos) para la cuota inicial de su vivienda. Muchos solo aplican a uno de los dos por desconocimiento.

4. Bonos educativos y kits escolares

Al inicio del año (temporada actual), las Cajas entregan subsidios en especie o bonos para útiles escolares.

El olvido: Muchas familias no reclaman estos kits en las fechas estipuladas y pierden el beneficio anual. Usualmente aplica para hijos entre 5 y 12 años.

¿Qué debe hacer hoy mismo?

No asuma que “su empresa se encarga”. La gestión de beneficiarios es responsabilidad del trabajador.

Ingrese a la página web o app de su Caja de Compensación.

Busque la sección de “Grupo Familiar” o “Afiliaciones”.

Verifique si tiene “giros pendientes” (dinero acumulado que no ha cobrado). Las Cajas tienen fechas límite; si pasa el tiempo (usualmente 3 años), el dinero prescribe.

