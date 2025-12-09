¡Titular de la ‘Sele’ sin equipo! Previo al Mundial del 2026 uno de los nuestros busca donde jugar

Resumen: Varios jugadores clave de la Selección Colombia, dirigidos por Néstor Lorenzo, se están quedando sin equipo tras el cierre de campeonatos, lo cual es preocupante de cara al Mundial de 2026. Un caso destacado es el de Santiago Arias, lateral derecho y habitual titular en la 'Sele', quien ha dejado el Bahía de Brasil debido a que no se logró un acuerdo contractual, ya que el club consideró alta la cifra solicitada. Arias, que fue titular en los recientes amistosos contra Australia y Nueva Zelanda, ahora busca urgentemente un club para mantener el ritmo de juego, un factor crucial para asegurar su convocatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Con el cierre de muchos campeonatos en el mundo, varios jugadores, habituales convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, se van quedando sin equipo de cara al Mundial del 2026.
Para nadie es un secreto que Lorenzo ya tiene su lista de elegidos a la cita mundialista, prácticamente lista, sin embargo, lo que pase en estos 6 meses es clave.
Otro de esos fijos de Lorenzo se ha quedado sin equipo. Se trata de Santiago Arias que salió del Bahía de Brasil.
De acuerdo con el diario Globo Esporte, Arias ya se despidió de sus compañeros y empezó su tarea de encontrar equipo que lo mantenga en ritmo, previo a la Copa Mundial.
Arias, según el diario, salió del equipo brasileño, luego de que no se pudiera llegar a un acuerdo en materia contractual, para Bahía, la cifra pedida era muy alta.
Con la Selección Colombia, el lateral derecho Arias fue titular en los juegos contra Australia y Nueva Zelanda.
Está temprano, pero todos los que aspiran a ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, saben que mantenerse en continuidad es un paso clave para ser elegidos.
