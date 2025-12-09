Con el cierre de muchos campeonatos en el mundo, varios jugadores, habituales convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, se van quedando sin equipo de cara al Mundial del 2026.

Para nadie es un secreto que Lorenzo ya tiene su lista de elegidos a la cita mundialista, prácticamente lista, sin embargo, lo que pase en estos 6 meses es clave.

Otro de esos fijos de Lorenzo se ha quedado sin equipo. Se trata de Santiago Arias que salió del Bahía de Brasil.

De acuerdo con el diario Globo Esporte, Arias ya se despidió de sus compañeros y empezó su tarea de encontrar equipo que lo mantenga en ritmo, previo a la Copa Mundial.

¡Titular de la ‘Sele’ sin equipo! Previo al Mundial del 2026 uno de los nuestros busca donde jugar

Arias, según el diario, salió del equipo brasileño, luego de que no se pudiera llegar a un acuerdo en materia contractual, para Bahía, la cifra pedida era muy alta.

Con la Selección Colombia, el lateral derecho Arias fue titular en los juegos contra Australia y Nueva Zelanda.

Está temprano, pero todos los que aspiran a ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, saben que mantenerse en continuidad es un paso clave para ser elegidos.

