¡Pilas pues! A partir de este lunes 2 de febrero regirán las nuevas tarifas de taxis en Medellín

La ciudad de Medellín implementará nuevas tarifas para el servicio público de taxi a partir de este lunes 2 de febrero, aplicables a los vehículos de las modalidades básico, eléctrico y de lujo, según informó la Secretaría de Movilidad. La actualización busca reflejar los costos operacionales actuales y garantizar transparencia en el cobro a los usuarios.

Nuevos valores por modalidad

Para el taxi básico, el banderazo quedó fijado en $5.900, con una caída de $200 cada 82 metros recorridos. La carrera mínima será de $8.300, el tiempo de espera costará $300 por cada 60 segundos, la hora contratada se establecerá en $35.800 y la tarifa hacia el aeropuerto José María Córdova será de $132.000.

En cuanto a los taxis eléctricos, el banderazo se sitúa en $6.400, manteniendo la caída de $200 cada 82 metros. La carrera mínima será de $9.500, el tiempo de espera $350 por minuto, la hora contratada $43.000 y el traslado al aeropuerto $134.100.

Los taxis de lujo tendrán un arranque de $8.500, caída de $200 cada 82 metros, carrera mínima de $12.100, tiempo de espera de $350 por minuto, hora contratada de $49.200 y tarifa al aeropuerto de $143.100.

Estudio técnico y socialización con gremio

Según explicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, los nuevos valores se definieron a partir de un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, elaborado siguiendo la metodología del Ministerio de Transporte. Además, los resultados fueron socializados con representantes del gremio de taxistas en reuniones entre octubre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

“El cálculo de las tarifas se hizo considerando el salario mínimo, el índice de precios al consumidor certificado por el DANE y otros costos asociados a la operación de los taxis. Durante el proceso se tuvieron en cuenta las observaciones de los conductores y gremios del sector”, agregó el funcionario.

Controles y recomendaciones para usuarios

La Secretaría de Movilidad recordó que los taxis deben contar con el taxímetro calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y portar de manera visible la calcomanía que certifica la legalidad de la tarifa. Además, se realizarán operativos de control en las vías para prevenir cobros indebidos o prácticas de usura.

Los usuarios pueden verificar que se respete la tarifa vigente, exigir que se active el taxímetro según la modalidad del vehículo y reportar cualquier irregularidad a la línea de emergencias 123 o al Centro de Control de Movilidad: 314 780 9574.

Con esta actualización, la ciudad busca equilibrar la operación económica de los taxis y la seguridad de los pasajeros, manteniendo claridad en los cobros y evitando abusos en el servicio público de transporte.