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Resumen: Debido a un inconveniente técnico, la Línea A del Metro de Medellín suspendió de manera parcial su operación comercial. Actualmente el sistema presta servicio únicamente entre las estaciones Acevedo y La Estrella, lo que mantiene fuera de servicio las terminales de Niquía, Bello y Madera en el norte del Valle de Aburrá, mientras el equipo técnico de la empresa trabaja en superar la contingencia.

¡Pilas! Por un inconveniente técnico, varias estaciones del Metro dejaron de funcionar

Durante la mañana de este miércoles, el Metro de Medellín reportó una alteración en su operación comercial debido a un inconveniente técnico. La contingencia, informada oficialmente a las 8:50 a. m., ha obligado a modificar el recorrido habitual de los trenes en la Línea A.

Por el momento, el sistema de transporte masivo se encuentra prestando servicio únicamente de manera parcial en el tramo comprendido entre las estaciones Acevedo y La Estrella (en ambos sentidos).

Estaciones fuera de servicio

Debido a esta falla técnica, el servicio comercial ha sido suspendido temporalmente en el extremo norte del Valle de Aburrá. Las estaciones que no están funcionando en este momento son:

Niquía

Bello

Madera

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El personal técnico de la compañía ya se encuentra en el punto de la falla trabajando para solucionar la novedad y restablecer la normalidad en la operación lo antes posible.

Se recomienda a los usuarios que se movilizan desde y hacia los municipios de Bello y Copacabana tomar vías alternas o utilizar las rutas de transporte público complementarias e integradas mientras se supera la contingencia.

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