Resumen: El homicidio ocurrido en Bucaramanga registró un avance con la captura de un adolescente de 17 años, señalado de participar en el asesinato de un niño de 13 años.

¡Cayó un año después en Bogotá! Capturan a adolescente señalado de asesinar a un niño de 13 años

Un homicidio de un menor de edad ocurrido en el barrio Brisas de Provenza, en Bucaramanga, dio un nuevo giro judicial con la captura de un adolescente señalado de participar en el crimen registrado el 18 de agosto de 2025.

La aprehensión fue realizada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de la capital santandereana.

La investigación está relacionada con la muerte de un niño de 13 años, quien fue atacado con un arma cortopunzante mientras se encontraba en una cancha de microfútbol.

Según las autoridades, en el hecho habrían participado dos adolescentes. La víctima sufrió una herida en el costado izquierdo y, pese a ser trasladada al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Durante varios meses, unidades de la Investigación Criminal adelantaron la recolección de pruebas, entrevistas y demás diligencias judiciales que permitieron identificar al presunto responsable del homicidio de menor y solicitar la respectiva orden de aprehensión dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las labores investigativas establecieron que el adolescente, actualmente de 17 años, se encontraba en Bogotá. Con esa información, la Policía de Bucaramanga coordinó un operativo con unidades de la capital del país que permitió ubicarlo en el barrio San Martín de Loba, en la localidad de San Cristóbal, donde fue capturado.

El joven fue dejado a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) en Bogotá y en las próximas horas deberá comparecer ante el juez que lo requiere, quien definirá su situación jurídica por el delito de homicidio agravado.

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