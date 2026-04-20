Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas! Por un incidente con persona en la vía, el Metro dejó de operar en muchas estaciones

    Seis estaciones del Metro no están funcionando. Acá le informamos la situación:

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Ruedas nuevas para el Metro! Llegaron 407 piezas para blindar la seguridad de los trenes
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas! Por un incidente con persona en la vía, el Metro dejó de operar en muchas estaciones

    Resumen: La Línea A del Metro de Medellín opera actualmente de forma parcial entre las estaciones Niquía y Poblado debido a un incidente con persona en la vía, lo que ha dejado fuera de servicio el tramo sur del sistema. Esta contingencia afecta directamente a las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte mientras el personal de emergencia atiende la situación y se restablece la normalidad en la operación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Metro de Medellín informó hace pocos minutos una novedad técnica y operativa que afecta el desplazamiento de miles de usuarios en el sur del Valle de Aburrá. Debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A ha tenido que modificar su recorrido habitual de manera indefinida mientras se adelantan las labores de atención.

    Estado de la operación

    Actualmente, el sistema opera con normalidad únicamente en el tramo norte y centro:

    Tramo habilitado: Entre las estaciones Niquía y Poblado.

    Le puede interesar: Masacre en Yarumal: 2 muertos y 6 heridos, uno de ellos de gravedad, deja ataque armado en una taberna

    Estaciones fuera de servicio:

    Las siguientes seis paradas en el extremo sur de la red se encuentran cerradas temporalmente:

    Aguacatala

    Ayurá

    Envigado

    Itagüí

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Sabaneta

    La Estrella

    Se recomienda a quienes se dirigen hacia los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella buscar rutas de transporte público alternativas o integradas mientras el personal del Metro y los organismos de emergencia atienden la situación.

    El Metro de Medellín aún no ha confirmado la hora estimada de reapertura total. Se sugiere estar atentos a los altavoces de las estaciones y a los canales oficiales de la entidad para futuras actualizaciones.

    ¡Pilas! Por un incidente con persona en la vía, el Metro dejó de operar en muchas estaciones

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.