Resumen: La Línea A del Metro de Medellín opera actualmente de forma parcial entre las estaciones Niquía y Poblado debido a un incidente con persona en la vía, lo que ha dejado fuera de servicio el tramo sur del sistema. Esta contingencia afecta directamente a las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte mientras el personal de emergencia atiende la situación y se restablece la normalidad en la operación.
El Metro de Medellín informó hace pocos minutos una novedad técnica y operativa que afecta el desplazamiento de miles de usuarios en el sur del Valle de Aburrá. Debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A ha tenido que modificar su recorrido habitual de manera indefinida mientras se adelantan las labores de atención.
Estado de la operación
Actualmente, el sistema opera con normalidad únicamente en el tramo norte y centro:
Tramo habilitado: Entre las estaciones Niquía y Poblado.
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Estaciones fuera de servicio:
Las siguientes seis paradas en el extremo sur de la red se encuentran cerradas temporalmente:
Aguacatala
Ayurá
La Estrella
Se recomienda a quienes se dirigen hacia los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella buscar rutas de transporte público alternativas o integradas mientras el personal del Metro y los organismos de emergencia atienden la situación.
El Metro de Medellín aún no ha confirmado la hora estimada de reapertura total. Se sugiere estar atentos a los altavoces de las estaciones y a los canales oficiales de la entidad para futuras actualizaciones.
¡Pilas! Por un incidente con persona en la vía, el Metro dejó de operar en muchas estaciones
🟡 (9:08 a. m.) Por incidente con persona en la vía, la línea A del metro 🚈 presta servicio entre Niquía y Poblado.
Estaciones fuera de servicio:
❌ Aguacatala
❌ Ayurá
❌ Envigado
❌ Itagüí
❌ Sabaneta
❌ La Estrella pic.twitter.com/ayowBVh5KL
— Metro de Medellín (@metrodemedellin) April 20, 2026
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