¡Pilas! Por un incidente con persona en la vía, el Metro dejó de operar en muchas estaciones

Resumen: La Línea A del Metro de Medellín opera actualmente de forma parcial entre las estaciones Niquía y Poblado debido a un incidente con persona en la vía, lo que ha dejado fuera de servicio el tramo sur del sistema. Esta contingencia afecta directamente a las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte mientras el personal de emergencia atiende la situación y se restablece la normalidad en la operación.