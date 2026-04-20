Resumen: Las primeras pesquisas apuntan a que la masacre obedecería a un presunto ajuste de cuentas

Masacre en Yarumal: 2 muertos y 6 heridos, uno de ellos de gravedad, deja ataque armado en una taberna

Minuto30.com .- Una grave alteración del orden público enlutó la noche de este domingo en la zona urbana del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia.

Un violento ataque con arma de fuego perpetrado al interior de un establecimiento abierto al público dejó un trágico saldo de dos personas fallecidas y seis más gravemente lesionadas.

Los detalles de la emergencia

El ataque se registró el domingo, 19 de abril de 2026, a las 7:33 p.m., en un concurrido local ubicado en el sector conocido como La 70, en la carrera 23 con calle 22A.

Se conoció que el establecimiento contaba con una considerable afluencia de personas en el momento del atentado, en parte debido a que, horas antes, se había llevado a cabo la presentación musical de un cantante de la región.

Identidad de las víctimas y estado de los heridos

Las autoridades que atendieron la emergencia confirmaron la identidad de las víctimas mortales, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos:

Diego Edinson Velásquez Porras

Joan Mariano Euse Londoño

Por su parte, el saldo de heridos está conformado por dos mujeres y cuatro hombres. De acuerdo con el reporte médico preliminar, uno de los hombres se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado tras recibir un impacto de bala en la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.

Hipótesis y presuntos responsables

Las primeras pesquisas apuntan a que la masacre obedecería a un presunto ajuste de cuentas.

Según versiones extraoficiales, el ataque habría sido materializado por un sujeto conocido bajo el alias de “Davinson”. Este individuo sería un presunto sicario al servicio de la subestructura Julio César Vargas Torres, perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, estructura criminal que mantiene una fuerte injerencia delictiva en esta zona del departamento.

Las autoridades locales y de policía ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes y la recolección de material probatorio para dar con el paradero del responsable de este hecho de sangre que estremece al Norte antioqueño.