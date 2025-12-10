¡Pilas Medellín! Agenda cultural y navideña genera cambios de ruta y cierres en la ciudad

Resumen: Medellín tendrá cierres viales y desvíos desde este jueves hasta el domingo 14 de diciembre por eventos culturales y navideños, como la Cuadra Navideña, el Bazar Avenida Jardín, Navidad en Patines y Medellín Despierta. Las actividades afectarán vías principales, rutas de transporte público, ciclorrutas y zonas de parqueo, por lo que se recomienda planificar recorridos y usar rutas alternas.

Este fin de semana, Medellín vivirá una agenda cultural y recreativa que generará cierres y desvíos en varias vías de la ciudad. La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín informó sobre los planes de manejo de tránsito que regirán entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre, afectando rutas de transporte público, ciclorrutas y zonas de parqueo.

Uno de los eventos más destacados es la Cuadra Navideña 2025, que se realizará frente al centro comercial Unicentro, sobre la vía de servicio de la avenida Bolivariana, entre la carrera 66B y las transversales 34A y 34B.

Los cierres se extenderán desde la medianoche del miércoles 10 hasta las 6:00 a. m. del lunes 15 de diciembre. La actividad se llevará a cabo desde el jueves 11 hasta el domingo 14, entre las 11:00 a. m. y la medianoche. Para mitigar la congestión, se implementarán paraderos provisionales en la Transversal 34B y se recomienda un contraflujo temporal en la calle 34 hacia la avenida Bolivariana debido al alto flujo vehicular en la carrera 66B.

El Bazar Avenida Jardín, en la comuna Laureles, también generará cierres viales desde la medianoche del viernes 12 hasta la medianoche del domingo 14 de diciembre. Se verá afectada la carrera 73 entre la circular 1 y la circular 3, con paso controlado para residentes en la circular 2 entre la transversal 74 y la carrera 73. Este evento impactará varias rutas del transporte público en la zona.

Por otra parte, la actividad Navidad en Patines 2025 se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, con un recorrido nocturno de nueve kilómetros y un aforo aproximado de 3.000 personas. La concentración será en el puente de la 4 sur desde las 6:30 p. m., y el recorrido se realizará entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Para este evento, se autorizaron cierres totales y parciales en la calle 2 sur, avanzando por la carrera 52 (avenida Guayabal), calle 6 sur, carrera 54, avenida 80, carreras 70A, 70 y 69B, calle 30 y nuevamente la carrera 52. Los cierres serán intermitentes, siguiendo el paso del bloque de participantes, con el acompañamiento de 23 agentes de tránsito.

Finalmente, el evento Medellín Despierta, que se realizará también el sábado 13 de diciembre entre las 10:00 a. m. y la medianoche, implicará cierres totales en la carrera 70 entre las circulares 2 y 4, y en la circular 3 entre las carreras 69 y 71, en el barrio Bolivariana (comuna 11-Laureles/Estadio).

El montaje comenzará el viernes 12 de diciembre a las 3:00 p. m. y el desmontaje se extenderá hasta las 5:00 a. m. del domingo 14. Se verán afectadas cinco rutas de transporte público (191, 193II, 193, 193I y 305) y las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), para las cuales se han definido desvíos especiales.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los conductores y ciudadanos para planificar sus recorridos y tomar rutas alternas, con el fin de evitar congestión y garantizar la seguridad vial durante los eventos.