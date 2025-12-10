Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez presentó su segunda rendición de cuentas destacando avances en seguridad, empleo y reducción de pobreza. La ejecución del Plan de Desarrollo alcanza el 56% a mitad de gobierno.

‘Vamos por encima de las metas’: Fico Gutiérrez hace balance contundente de su gestión en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez presentó la segunda rendición de cuentas de su administración, destacando que Medellín va por buen camino con avances significativos en seguridad, empleo, reducción de la pobreza, salud y educación.

A mitad del actual gobierno, la ejecución del Plan de Desarrollo avanza en un 56%, superando la meta propuesta.

“Hay tres instrucciones muy claras: austeridad al 100%, transparencia al 100% y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores”, expresó el mandatario.

Finanzas saneadas y transparencia: un giro de 180 grados

En los dos primeros años de gobierno se estabilizaron las finanzas de la ciudad, pese a que en 2023 acumuló $197.123 millones en obligaciones y estaba reportado como moroso en el boletín de deudores por incumplimientos con EPM.

Uno de los logros más destacados en materia de transparencia fue la reducción de los fondos fijos, que pasaron de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99,7% menos.

Esta medida representa un cambio radical en la forma de administrar los recursos públicos y elimina prácticas que durante años carecieron de trazabilidad adecuada.

La recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública se evidencia en el incremento del recaudo de impuesto predial y de industria y comercio, lo que ha permitido destinar más recursos a inversión social sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la ciudad.

“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80% de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó Gutiérrez.

Reducción de pobreza y hambre

El alcalde resaltó la reducción de la pobreza del 27% al 22% y la disminución del hambre del 28% al 19%, con avances como el programa Buen Comienzo 365 y la reducción histórica en desnutrición infantil del 1,1% al 0,4%, con cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025.

Empleo y economía

Medellín registra la menor tasa de desocupación del país con 6,7% según el DANE. Se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, acompañado a 50.000 personas para generación de ingresos y beneficiado a 2.600 emprendedores. Los grandes eventos dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares.

Seguridad e infraestructura

La ciudad registra la tasa de homicidios más baja en 40 años, con alrededor de 12 por cada 100.000 habitantes.

En infraestructura, hay casi $8 billones invertidos en proyectos estratégicos, con más de 1.800 obras activas, incluyendo 10 nuevos megacolegios, siete jardines infantiles y la renovación de 282 escenarios deportivos.

“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad. Estamos enfocados en hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.

