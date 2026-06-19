Resumen: El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización de una creatina que no cuenta con registro sanitario en Colombia. La entidad advirtió que el producto se estaría vendiendo de forma ilegal a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que impide verificar su calidad y seguridad. Además, recomendó a los consumidores evitar su compra y suspender su uso en caso de haberlo adquirido.

¡Pilas! Invima enciende las alarmas por popular creatina que se vende sin registro en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva advertencia sanitaria tras detectar la comercialización de un suplemento deportivo que estaría siendo ofrecido en el país sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

Se trata de la creatina Creatine Monohydrate 3g, de la marca Dymatize, un producto utilizado frecuentemente por personas que realizan entrenamiento físico, especialmente en rutinas de gimnasio y ejercicios de fuerza. Según la entidad, este suplemento no cuenta con registro sanitario vigente en Colombia, lo que lo convierte en un producto no autorizado para su venta y distribución.

La alerta sanitaria fue identificada como la número 170 de 2026 y se originó luego de una denuncia que permitió al Invima rastrear su oferta en plataformas digitales y redes sociales. En particular, se evidenció su promoción a través de canales no autorizados, incluyendo redes como Facebook.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto no está respaldado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, lo que implica que no ha pasado por los controles necesarios para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Producto sin verificación sanitaria

El Invima explicó que, al no contar con registro sanitario, no existe certeza sobre aspectos fundamentales del suplemento, como su composición real, los procesos de fabricación, las condiciones de almacenamiento o su trazabilidad en la cadena de distribución.

Esta situación impide confirmar que lo que se declara en el empaque coincida con el contenido real del producto, lo que podría representar un riesgo potencial para quienes lo consumen.

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Además, la entidad recordó que ya existía una alerta previa relacionada con este mismo nombre comercial en años anteriores, aunque en esta ocasión se habría identificado una presentación distinta del producto en el mercado.

Riesgos para los consumidores

La principal preocupación de las autoridades es que los productos sin control sanitario pueden representar un riesgo para la salud, debido a la ausencia de verificación oficial sobre su origen y condiciones de producción.

En este caso, el Invima advierte que los consumidores podrían estar expuestos a sustancias cuya calidad o concentración no ha sido evaluada, lo que incrementa la incertidumbre sobre sus posibles efectos en el organismo.

Recomendaciones del Invima

Ante esta situación, el instituto hizo un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones al momento de adquirir suplementos alimenticios o deportivos.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar la compra de la creatina señalada en la alerta, verificar siempre que los productos cuenten con registro sanitario vigente y abstenerse de realizar adquisiciones a través de redes sociales, cadenas de mensajería o sitios web no verificados.

Asimismo, la entidad sugirió suspender el consumo del producto en caso de haberlo adquirido y reportar cualquier reacción adversa asociada a su uso.

El Invima también instó a informar a las autoridades de salud sobre puntos de venta físicos o digitales donde se esté ofreciendo este tipo de suplementos sin autorización.

Finalmente, la entidad reiteró que el consumo de productos fraudulentos puede representar riesgos para la salud debido a la falta de información confiable sobre su fabricación, almacenamiento y contenido real.