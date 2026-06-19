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Resumen: La MOE desplegará 2.638 observadores en 445 municipios para la segunda vuelta presidencial en Colombia, con seguimiento a riesgos, voto trans y denuncias ciudadanas.

MOE despliega más de dos mil observadores para la segunda vuelta presidencial

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de un amplio equipo de seguimiento para la jornada de segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio.

La organización contará con 2.638 observadores acreditados, distribuidos en coordinación con 34 oficinas regionales en todo el país, con el objetivo de acompañar el desarrollo del proceso democrático.

Según informó la entidad, la cobertura llegará a 445 municipios, lo que representa cerca del 77% del potencial electoral de Colombia.

Este despliegue incluye presencia en zonas consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con los análisis de la propia MOE, que ha identificado 386 municipios con algún nivel de alerta.

De ese total, la observación se concentrará en 203 territorios, donde se desplegarán 1.879 personas encargadas de hacer seguimiento directo a la jornada electoral. La organización señaló que este esfuerzo busca reforzar las garantías de transparencia en los puntos más sensibles del país.

La MOE también destacó la participación de un componente internacional conformado por 348 observadores de 31 nacionalidades. De ellos, 201 realizan seguimiento desde el exterior en 50 ciudades de 26 países, mientras que 147 estarán presentes en distintas regiones de Colombia, incluyendo Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.

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Adicionalmente, la misión implementará un monitoreo especializado del Protocolo de Voto Trans, con 81 observadores trans y no binarios, así como la participación de 15 personas con discapacidad que evaluarán las condiciones de accesibilidad en varios municipios del país.

La organización informó además que ha recibido 1.045 reportes de posibles irregularidades en el proceso electoral, de los cuales 85 corresponden a la etapa de segunda vuelta.

Entre las principales alertas se encuentran posibles afectaciones al voto libre, irregularidades en publicidad y presuntas participaciones indebidas de funcionarios públicos.

Finalmente, la MOE reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar la plataforma “Pilas con el Voto” y las líneas de reporte habilitadas para informar cualquier anomalía durante la jornada electoral.

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