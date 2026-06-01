Resumen: A partir del 3 de junio habrá cierre total en un tramo de la vía San Nicolás–La Ceja, entre la vía Llanogrande y la glorieta del Club Campestre Llanogrande, debido al avance de las obras del corredor Llanogrande–Canadá. La medida incluirá rutas alternas señalizadas y acompañamiento en la zona para facilitar la movilidad, mientras continúan los trabajos que buscan mejorar la conexión vial entre varios municipios del Oriente antioqueño y corredores estratégicos de la región.

¡Pilas! Habrá cierre total en la vía San Nicolás–La Ceja desde el 3 de junio: conozca las rutas alternas

Los conductores que se movilizan habitualmente entre Rionegro y La Ceja deberán prepararse para cambios en la circulación vehicular. A partir del próximo 3 de junio entrará en vigencia un cierre total en un sector de la vía San Nicolás – La Ceja, medida que hace parte de los trabajos que se adelantan para la construcción y consolidación del corredor vial Llanogrande – Canadá.

La restricción se aplicará en el tramo comprendido entre la vía Llanogrande y la glorieta del Club Campestre Llanogrande, también conocida como glorieta Sibaris. El cierre abarcará aproximadamente un kilómetro y permanecerá vigente mientras avanzan las intervenciones previstas dentro del proyecto.

De acuerdo con la información entregada por los responsables de la obra, estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la conectividad vial del Oriente antioqueño, una región que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento urbanístico, comercial y turístico.

Una obra para mejorar la movilidad regional

El corredor Llanogrande – Canadá busca optimizar los desplazamientos entre municipios estratégicos como Rionegro, La Ceja, El Santuario y El Carmen de Viboral. Además, la infraestructura proyectada pretende facilitar la conexión con puntos de alta circulación vehicular como el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Túnel de Oriente.

Las entidades involucradas en la ejecución y coordinación del proyecto indicaron que el cierre ha sido concertado entre la Gobernación de Antioquia, la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la Alcaldía de Rionegro, con el fin de garantizar el avance de las obras bajo condiciones seguras para los usuarios de la vía.

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Estas serán las rutas alternas

Para reducir las afectaciones en la movilidad, las autoridades definieron varios recorridos alternativos que estarán debidamente señalizados.

Los conductores que circulen por la vía Llanogrande podrán ingresar por la vereda Tres Puertas y continuar su recorrido hasta la glorieta. Por su parte, quienes se desplacen desde el sur con destino a Llanogrande deberán tomar el desvío por la vía del Club Campestre Llanogrande.

Entretanto, las personas que viajen desde La Ceja hacia Llanogrande podrán continuar por la vía principal con dirección a Rionegro.

También se estableció una ruta específica para quienes se movilicen hacia Rionegro por el corredor Llanogrande – La Amalita. En este caso, al llegar al sector de La Amalita deberán girar a la derecha y continuar hasta el retorno ubicado en inmediaciones del CDA o del punto conocido como las antiguas Empanadas Caucanas, para posteriormente regresar en dirección al mall Llanogrande.

Habrá acompañamiento y señalización en la zona

La implementación del cierre hace parte del plan de manejo de tránsito diseñado para el proyecto. Por esta razón, durante la entrada en operación de las nuevas medidas se contará con acompañamiento en campo y señalización preventiva para orientar a conductores, residentes y visitantes que transiten por el sector.

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones del personal encargado y respetar la señalización temporal instalada en la zona mientras continúan las obras.

Con estas intervenciones se busca dar continuidad al desarrollo del corredor Llanogrande – Canadá y avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura vial del Oriente antioqueño, una de las regiones con mayor dinámica de crecimiento en el departamento.