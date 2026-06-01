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    Mintransporte revisa los protocolos de la embarcación tras la muerte de Alexander en el embalse El Peñol

    Ministerio de Transporte investiga presuntas irregularidades en la embarcación de Guatapé donde falleció Alexander.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Mintransporte revisa los protocolos de la embarcación tras la muerte de Alexander en el embalse El Peñol
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    Mintransporte revisa los protocolos de la embarcación tras la muerte de Alexander en el embalse El Peñol

    Resumen: Ministerio de Transporte investiga presuntas irregularidades en la embarcación de Guatapé donde falleció Alexander Avendaño. Indagan falta de chalecos salvavidas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El trágico fallecimiento de Alexander, un joven de 22 años que perdió la vida en el embalse El Peñol-Guatapé, tomó un rumbo definitivo ante las presuntas irregularidades operativas cometidas por la tripulación de la nave que lo movilizaba.

    Durante las primeras horas de este lunes 1 de junio, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió de manera tajante la imposición de rigurosas sanciones de carácter administrativo en caso de corroborarse fallas de seguridad o violaciones directas a los protocolos fluviales exigidos en Antioquia.

    Pese a que la empresa de turismo poseía la documentación legal en regla, tales como patente de navegación, pólizas de responsabilidad civil y certificado técnico, la cartera nacional enfoca sus indagaciones en el nulo uso de los chalecos salvavidas.

    La normatividad vigente, bajo la Ley 1242 de 2008, estipula la obligatoriedad permanente de estos elementos y restringe el consumo de alucinógenos o licor.

    Las autoridades judiciales y la Superintendencia de Transporte buscan esclarecer si el desacato de estas normas propició la tragedia, mientras se analiza un material audiovisual donde se evidencia que la víctima fue agredida verbal y físicamente antes de caer al agua.

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    Paralelo a la investigación del Gobierno, el ambiente social en la región se encuentra bajo máxima tensión debido al linchamiento digital y las intimidaciones denunciadas por los involucrados en el caso.

    Ciudadanos señalados por la comunidad afirmaron públicamente que temen por sus vidas y que ya radicaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

    Los restos de Alexander fueron sepultados en la parroquia San Cristóbal en medio de clamores de justicia y rechazo a las irregularidades.

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