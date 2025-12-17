Resumen: El concejal Rodríguez confirmó que tanto él como el candidato David Toledo y el resto de los ciudadanos presentes se encuentran en perfecto estado de salud

Presunto fletero dado de baja en El Poblado cuando iba a atracar a «El gury»: el conductor de la moto huyó

Minuto30.com .- El concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, conocido popularmente como “Gury”, se vio involucrado en un violento incidente de inseguridad la noche del martes 16 de diciembre en el barrio El Poblado. Mientras el corporado adelantaba una reunión de trabajo en un establecimiento comercial, un sujeto armado intentó perpetrar un hurto, desencadenando una rápida reacción de su esquema de seguridad.

Según el comunicado oficial emitido por el despacho del concejal, el ataque ocurrió mientras se encontraba en compañía de David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes. Un individuo llegó al lugar e intimidó con arma de fuego a los presentes, con la intención de hurtar las pertenencias del concejal y/o del propietario del establecimiento.

Ante la amenaza inminente, el conductor y escolta asignado por el Concejo de Medellín —quien es un militar pensionado del Ejército Nacional— actuó en legítima defensa. Haciendo uso de su arma de dotación personal, el escolta logró neutralizar al agresor, quien falleció en el lugar de los hechos como consecuencia de la reacción defensiva.

Mientras el prsunto delincuente fue abatido, un segundo cómplice logró escapar de la escena a bordo de una motocicleta negra. Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero del fugitivo, quien habría tomado rumbo hacia el sur de la ciudad.

Dentro de las investigaciones preliminares, también indagan la posible participación de un vehículo de color azul que habría servido de apoyo a los asaltantes. Se analiza si este automotor realizó labores de vigilancia previas al intento de hurto o si ayudó en la huida de otros implicados.

El concejal Rodríguez confirmó que tanto él como el candidato David Toledo y el resto de los ciudadanos presentes se encuentran en perfecto estado de salud. “Actuamos en defensa de la integridad personal de los ciudadanos presentes y la propia”, señaló el comunicado, subrayando que el uso de la fuerza fue una respuesta directa a la intimidación armada.

Tras el suceso, los integrantes del equipo político se pusieron a disposición de las autoridades competentes. Actualmente, se adelantan las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía y la Policía Metropolitana para el esclarecimiento total de los hechos, aportando los testimonios y pruebas recolectadas en el sitio del intercambio de disparos.

Finalmente, el concejal “Gury” reiteró su respeto por la institucionalidad y expresó su confianza en que las investigaciones se lleven a cabo conforme a la ley.

Comunicado del concejal Andrés Gury Rodríguez

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Asunto: Intento de Hurto en establecimiento de comercio pic.twitter.com/AJiGuzPtkf — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) December 17, 2025

