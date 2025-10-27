Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este fin de semana, EPM realizará empalmes de nueva infraestructura y lavado de tanques en el occidente de Medellín, lo que provocará interrupciones temporales del servicio de agua en varios barrios de las comunas 5, 7, 12 y 13, así como en sectores del corregimiento de San Cristóbal. Las labores buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro, y se recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación.

¡Pilas! EPM anunció que estos barrios se quedarán sin agua por lavado de tanques

Con el fin de seguir garantizando la calidad y continuidad del servicio de acueducto, EPM adelantará este fin de semana importantes labores técnicas en el occidente de Medellín, que incluyen empalmes de nueva infraestructura y lavado de tanques.

De acuerdo con la empresa, estas actividades forman parte de un plan de inversiones que busca fortalecer el sistema de distribución de agua potable en la ciudad. Uno de los frentes de obra del proyecto ya registra un avance del 99 %, y los nuevos empalmes permitirán conectar la infraestructura recién instalada con la red existente, beneficiando a miles de usuarios.

Suspensión programada del servicio

Para ejecutar las maniobras de manera segura, será necesario suspender el suministro de agua desde la 1:00 p.m. del domingo 2 de noviembre hasta la tarde del lunes festivo 3 de noviembre en varios sectores de las comunas 5, 7, 12 y 13 del Distrito de Medellín, así como en parte del corregimiento San Cristóbal.

Para desarrollar estos trabajos de forma segura y eficiente será necesario interrumpir el servicio de acueducto desde la 1:00 p.m. del domingo 2 de noviembre hasta la tarde del lunes festivo 3 de noviembre, en algunos sectores de los siguientes barrios del occidente del Distrito de Medellín:

Esto le podría interesar: Medellín, epicentro nacional de la recreación: La Ciudad acoge el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025

Comuna 5-Castilla: Alfonso López y Cementerio Universal.

Comuna 7-Robledo: Altamira, Barrio Facultad de Minas (Universidad Nacional), Bello Horizonte, Bosques de San Pablo, Córdoba, El Diamante, Fuente Clara, La Pilarica, Luis López de Mesa, Palenque, Robledo, San Germán y Villa Flora.

Comuna 12 – La América: Calasanz, Calasanz Parte Alta y Ferrini.

Comuna 13 – San Javier: Blanquizal y Santa Rosa de Lima.

Rango de direcciones de la interrupción:

• De calle 50 hasta calle 54 entre carrera 80 y 86.

• De calle 54 A hasta calle 59 A entre carrera 80 y 85 D.

• De calle 58 B hasta calle 58 D entre carrera 85 D y 92 C.

• De calle 61 hasta calle 76 entre carrera 80 y 88 A.

• De calle 76 hasta calle 76 HH entre carrera 81 C y 86.

• De calle 77 AC hasta calle 78 entre carrera 79 A y 84.

• De calle 75 hasta calle 77 AC entre carrera 73 y 79 A.

• De calle 78 B hasta calle 84 entre carrera 72A y 80.

• De calle 80 hasta calle 85 entre carrera 71 y 72.

También habrá interrupción del servicio en los siguientes sectores:

Comuna 7 -Robledo: Cucaracho, Monteclaro y Santa Margarita.

Corregimiento de San Cristóbal: Pajarito.

Rango de direcciones:

• De calle 64B hasta calle 64 GG entre carrera 115 B y 117.

• De carrera 97 hasta carrera 117 entre calle 64 B y 64 CC.

• De calle 64 entre carrera 103 y 118.

• De carrera 115 hasta carrera 118 entre calle 63 y 64.

• De carrera 119 hasta carrera 120 entre calle 61 y 63.

• De carrera 94 B hasta carrera 115 entre calle 64 G y 65 C.

Así mismo, deben prepararse los siguientes sectores, según las direcciones:

• De carrera 96 hasta carrera 96 C entre calle 49 FF y 49 AA.

• De carrera 96 C hasta carrera 103 entre calle 49 A y 49 B.

• De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y 62.

• De calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y 103 A.

• De calle 63 entre carrera 103 A y 98 B.

• De carrera 94 BB hasta carrera 92 entre calle 65 y 65 C.

Comuna 7-Robledo: Cucaracho, Monteclaro, Olaya Herrera, Palenque y Santa Margarita.

Comuna 13-San Javier: Juan XXIII-La Quiebra y La Pradera.

Corregimiento San Cristóbal: Pajarito.

Entre las 8:00 p.m. del martes 28 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 29 de octubre, se hará el lavado del tanque Corazón, que abastece las redes secundarias de los sectores Betania El Corazón, Belencito, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por este motivo, se debe interrumpir el servicio en las siguientes direcciones:

• De calle 33 A hasta calle 34 B entre carrera 93 y 110 A.

• De calle 34 B hasta calle 36 entre carrera 96 y 112B.

• De calle 34 DD hasta calle 39 BC entre carrera 112 B y 116.

Mantenimiento preventivo y cortes diarios

El sistema de acueducto de EPM requiere mantenimientos preventivos periódicos para garantizar su óptimo funcionamiento y asegurar la calidad del agua potable que llega a los hogares. Para ello, la empresa programa estas actividades en horarios y días que representen el menor impacto posible para la comunidad, priorizando siempre la seguridad operativa y la calidad del suministro.

Con el objetivo de estabilizar el sistema, EPM realizará además interrupciones diarias de acueducto en circuitos específicos, las cuales permiten que la red opere de manera eficiente y se mantenga un flujo constante de agua en toda la zona.

La empresa recomienda a los residentes de los sectores afectados almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras se restablece el servicio.

Interrupciones adicionales programadas

Distrito de Medellín

Entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m.

• De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

• De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

• De calle 81 hasta calle 85 A entre carrera 24 y carrera 25 C.

• De calle 85 B hasta calle 99 A entre carrera 22AA y carrera 31 BA.

Incluye 11.327 usuarios-clientes de los barrios: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1 y No. 2, María Cano – Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

Distrito de Medellín

Entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m.

• De calle 71 AA hasta calle 71 B entre carrera 22 y carrera 24.

• De carrera 23 C hasta carrera 24 entre calle 71 B y calle 79 C.

• De carrera 23 C entre calle 79 C y calle 81 B.

• De calle 83 B hasta calle 87 entre carrera 21 D y carrera 22.

Incluye 4.688 usuarios-clientes de los barrios: Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles No. 2.

Municipio de Bello – Distrito de Medellín

Entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Bello:

• De calle 20 F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83.

• De calle 20 F hasta calle 20 B entre carrera 77 y carrera 78.

Medellín:

• De calle 97 hasta calle 107 entre carrera 85 y carrera 87.

Incluye 7.949 usuarios-clientes de los barrios:

Medellín: El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho.

Bello: París.

Línea de Atención de EPM: (604) 44 44 115

Información adicional

Para conocer otras interrupciones de menor alcance, visite el siguiente enlace

EPM agradeció la comprensión de los usuarios durante la ejecución de estas labores, que buscan mejorar la prestación del servicio y acompañar el desarrollo del occidente de la ciudad.