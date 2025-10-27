Medellín, epicentro nacional de la recreación: La Ciudad acoge el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025

Minuto30
    Medellín acoge el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025, transformando vidas y promoviendo el desarrollo social en Colombia. Foto: Cortesía
    Resumen: Medellín será la sede del XVII Congreso Nacional de Recreación 2025, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre bajo el lema "Re-Conectando… Nos", y que reunirá a cerca de 600 expertos, docentes y gestores para posicionar la recreación como una herramienta fundamental de desarrollo social y reconciliación. El evento, liderado por el Ministerio del Deporte y que tendrá lugar en Plaza Mayor, enfocará su agenda en los ejes de formación, vivencias, investigación y gestión del Plan Nacional de Recreación, debatiendo temas como la formación en el sector, la recreación como promotora de convivencia e incluso la aplicación de la inteligencia artificial y el juego, con el objetivo de recopilar buenas prácticas para futuras estrategias nacionales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital antioqueña, se prepara para recibir a cerca de 600 expertos, docentes y gestores en el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025, un evento crucial para el sector que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre.

    Bajo el lema “Re-Conectando… Nos. La recreación: Experiencias que inspiran y transforman”, el congreso es liderado por el Ministerio del Deporte y busca posicionar la recreación como una poderosa herramienta de desarrollo social y reconciliación en Colombia.

    El encuentro será inaugurado el día 28 de octubre a las 8:00 a.m. en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando inicio a cuatro días de intensa actividad académica, cultural y recreativa. Los asistentes participarán en conferencias, paneles, mesas de trabajo y actividades experienciales.

    El congreso estructurará su agenda en torno a los cuatro ejes de efectividad del Plan Nacional de Recreación 2020-2026: formación, vivencias, investigación y gestión. Además, promoverá la integración de la recreación con otros sectores vitales como salud, educación y economía.

    Medellín, epicentro nacional de la recreación: La Ciudad acoge el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025

    Entre los temas centrales de debate se incluyen la formación en recreación en Colombia y América Latina y el análisis de la recreación como promotora de convivencia y calidad de vida.

    Adicionalmente, la exploración de conceptos innovadores como la inteligencia artificial, lúdica y juego aplicados al campo recreativo.

    El evento no solo será un espacio de diálogo, sino que también tiene un objetivo práctico: recoger buenas prácticas y recomendaciones.

    Se trata de un insumo que sirva de insumo para el diseño de futuros programas y estrategias recreativas a nivel nacional, consolidando la recreación como una herramienta concreta para la cohesión social.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

