Medellín, epicentro nacional de la recreación: La Ciudad acoge el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025

Resumen: Medellín será la sede del XVII Congreso Nacional de Recreación 2025, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre bajo el lema "Re-Conectando… Nos", y que reunirá a cerca de 600 expertos, docentes y gestores para posicionar la recreación como una herramienta fundamental de desarrollo social y reconciliación. El evento, liderado por el Ministerio del Deporte y que tendrá lugar en Plaza Mayor, enfocará su agenda en los ejes de formación, vivencias, investigación y gestión del Plan Nacional de Recreación, debatiendo temas como la formación en el sector, la recreación como promotora de convivencia e incluso la aplicación de la inteligencia artificial y el juego, con el objetivo de recopilar buenas prácticas para futuras estrategias nacionales.
La capital antioqueña, se prepara para recibir a cerca de 600 expertos, docentes y gestores en el XVII Congreso Nacional de Recreación 2025, un evento crucial para el sector que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre.
Bajo el lema “Re-Conectando… Nos. La recreación: Experiencias que inspiran y transforman”, el congreso es liderado por el Ministerio del Deporte y busca posicionar la recreación como una poderosa herramienta de desarrollo social y reconciliación en Colombia.
El encuentro será inaugurado el día 28 de octubre a las 8:00 a.m. en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando inicio a cuatro días de intensa actividad académica, cultural y recreativa. Los asistentes participarán en conferencias, paneles, mesas de trabajo y actividades experienciales.
El congreso estructurará su agenda en torno a los cuatro ejes de efectividad del Plan Nacional de Recreación 2020-2026: formación, vivencias, investigación y gestión. Además, promoverá la integración de la recreación con otros sectores vitales como salud, educación y economía.
Entre los temas centrales de debate se incluyen la formación en recreación en Colombia y América Latina y el análisis de la recreación como promotora de convivencia y calidad de vida.
Adicionalmente, la exploración de conceptos innovadores como la inteligencia artificial, lúdica y juego aplicados al campo recreativo.
El evento no solo será un espacio de diálogo, sino que también tiene un objetivo práctico: recoger buenas prácticas y recomendaciones.
Se trata de un insumo que sirva de insumo para el diseño de futuros programas y estrategias recreativas a nivel nacional, consolidando la recreación como una herramienta concreta para la cohesión social.
