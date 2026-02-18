Resumen: A partir del 25 de febrero, Las Areneras, en el Pacífico 1, implementará un plan piloto de manejo de tráfico con cierres parciales y ventanas de paso controladas. La medida busca compatibilizar la continuidad de las obras, mejorar la seguridad vial y garantizar la movilidad, mientras un comité de seguimiento evaluará su funcionamiento y posibles ajustes.

¡Pilas en la vía al Suroeste! El paso por Las Areneras tendrá cierres de varias horas desde el 25 de febrero

A partir del próximo 25 de febrero, el sector Las Areneras, en el suroeste de Antioquia, empezará a regir un plan piloto de manejo de tráfico en el corredor vial Pacífico 1, una vía estratégica para conectar Medellín con el Suroeste del departamento. Esta medida se definió tras meses de diálogo entre autoridades regionales, gremios del transporte, representantes del sector productivo y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el objetivo de compatibilizar la continuidad de las obras con las necesidades de movilidad de la región.

La intervención vial se da luego de la finalización de las obras en el sector Sinifaná y en medio de los trabajos en el tramo denominado Retorno 2, una de las fases clave para mejorar la estabilidad del terreno y la seguridad de la vía, cuya ejecución forma parte del proyecto Pacífico 1, que tiene como propósito reducir tiempos de viaje y fortalecer la conectividad del Suroeste antioqueño.

¿Cómo funcionará el plan de tráfico?

El nuevo plan de manejo de tráfico en el sector Las Areneras establece restricciones parciales en horarios específicos para permitir la ejecución de los trabajos prioritarios sin detener por completo la circulación. Así, entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m. habrá una restricción total de paso; posteriormente, entre las 10:30 a.m. y las 11:30 a.m., se habilitará una ventana de paso controlada mediante el sistema de “pare y siga”, permitiendo primero el tránsito en un sentido y luego en el contrario; finalmente, entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. se impondrá una nueva restricción de circulación.

Durante los periodos de restricción, los vehículos no podrán transitar por el sector, mientras que en la ventana intermedia se organizará el flujo vehicular bajo supervisión operativa para facilitar la movilidad y evitar congestiones prolongadas.

La ANI ha destacado que este esquema es temporal y sujeto a evaluación constante, lo que significa que podría ajustarse en función del comportamiento del tráfico y los resultados de los primeros días de aplicación.

Diálogo regional y comité de seguimiento

El plan fue resultado de reuniones en las que participaron la ANI, la Gobernación de Antioquia, alcaldes de los municipios del Suroeste, la Concesión Pacífico 1, actores del transporte de carga y pasajeros, así como voceros del sector productivo. Esta mesa de concertación buscó equilibrar la seguridad de los usuarios de la vía, la continuidad de la obra y la actividad económica regional.

Como parte del acuerdo, se conformará un comité de seguimiento con representantes de las alcaldías, gremios y sectores productivos, encargado de monitorear la implementación del plan, evaluar su impacto y proponer modificaciones para mejorar la operación del tráfico y reducir posibles efectos adversos.

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios de la vía a prestar atención a las señales y al personal de control de tránsito durante la ejecución del plan, recordando que la cooperación de conductores y peatones es fundamental para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las obras en el corredor Pacífico 1.