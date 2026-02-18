¡Antioquia refuerza la seguridad! Tres inmuebles vinculados a actividades ilícitas fueron demolidos en Rionegro

Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió tres inmuebles en Rionegro que eran usados para actividades ilícitas, con el objetivo de recuperar espacios, reforzar la seguridad y reducir la presencia delictiva en el municipio. Esta intervención hace parte de una estrategia que ha permitido intervenir en múltiples puntos del departamento, devolviendo tranquilidad a la comunidad.

Rionegro vivió una nueva intervención para recuperar la seguridad en zonas afectadas por el delito y el abandono. La Gobernación de Antioquia demolió tres inmuebles en el barrio Altos del Medio, estructuras que, según la comunidad, eran utilizadas para el consumo y tráfico de drogas, así como otras actividades ilícitas que afectaban directamente la convivencia ciudadana.

El inmueble más grande intervenido contaba con tres niveles y graves problemas estructurales, incluyendo muros resquebrajados, paredes deterioradas y tejas averiadas. Habitualmente era ocupado por personas dedicadas al microtráfico y comportamientos que alteraban la tranquilidad del barrio.

“Este sitio era frecuentado por los bandidos, la Policía los sacaba y otra vez volvían. Incluso está relacionado con un homicidio ocurrido en el sector. He recorrido el barrio y los vecinos están muy contentos con la demolición”, afirmó Jorge Humberto Rivas Urrea, alcalde de Rionegro.

El Gobernador Andrés Julián, indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que ha transformado la seguridad en el municipio: “En 2016, Rionegro registraba cerca de 50 homicidios al año. Gracias a esta estrategia, donde solo aquí se derribaron más de 20 focos de inseguridad, la tasa de homicidios se redujo a menos de 7 por cada 100 mil habitantes”.

Un plan con alcance departamental

La estrategia de demolición no se limita a Rionegro. Durante 2024 y 2025, se han derribado 41 inmuebles foco de inseguridad en varios municipios de Antioquia:

• Amagá: 18 inmuebles

• Sonsón: 6

• Copacabana: 4

• Yarumal: 4

• Abejorral: 3

• Amalfi: 2

• Cocorná: 1

Además, otros municipios como La Estrella, Guarne y Ciudad Bolívar ya suministraron información para nuevas intervenciones, y en Copacabana se reportaron inmuebles que serán evaluados para futuras demoliciones.

Recuperando espacios y confianza ciudadana

Estas acciones buscan eliminar puntos que facilitaban delitos como homicidios, microtráfico, extorsión y explotación infantil, al tiempo que permiten recuperar el control territorial en áreas afectadas por economías criminales. También contribuyen a la transformación urbana y social, devolviendo espacios seguros a la comunidad y mejorando la percepción de seguridad en los barrios.

La estrategia se ejecuta mediante la coordinación entre la Gobernación de Antioquia, las alcaldías municipales, la Fuerza Pública, la Fiscalía, las inspecciones de policía y los despachos judiciales, lo que permite llevar a cabo los procesos jurídicos y operativos necesarios para las demoliciones.