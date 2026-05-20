Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas, conductores! Medellín tendrá cierres viales desde este jueves por eventos deportivos y culturales

    Las restricciones afectarán varios puntos de la ciudad hasta el domingo, por lo que se recomienda planear los desplazamientos.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Maluma y Días del Libro pondrán a prueba el tráfico en Medellín: vea los cierres viales
    Foto de archivo.
    ¡Pilas, conductores! Medellín tendrá cierres viales desde este jueves por eventos deportivos y culturales

    Resumen: Medellín tendrá cierres viales entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo debido a la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos en distintos puntos de la ciudad, como la Feria de las 2 Ruedas, el Bazar Artesanal en Bolivariana y la carrera Corre UPB 2026, lo que generará restricciones temporales en vías como la carrera 57, la avenida Jardín y la avenida Nutibara, por lo que las autoridades recomendaron planear los desplazamientos y consultar los canales oficiales de movilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín anunció la implementación de cierres viales en diferentes sectores de la ciudad durante este fin de semana, debido a la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos que implicarán modificaciones en la movilidad habitual.

    Las restricciones se concentrarán entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, con distintos puntos y horarios dependiendo de cada actividad programada.

    Cierres por la Feria de las 2 Ruedas

    El primer evento corresponde a la Feria de las 2 Ruedas, que generará cierres desde la 1:00 de la madrugada del jueves 21 de mayo hasta las 11:59 de la noche del domingo 24.

    Durante ese periodo se restringirá la circulación en ambas calzadas de la carrera 57, entre las calles 41 y 42, además del cierre en la calle 42, en su costado sur, con la carrera 57.

    Actividad cultural en el sector Bolivariana

    De manera paralela, entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo se llevará a cabo el Bazar Artesanal en el sector de Bolivariana.

    Esto le podría interesar: ¡Se les acabaron los ‘dos minuticos’! Presentan a ‘Nestorbo’, el personaje de los mal parqueados en Medellín

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Esta actividad implicará el cierre total de la calzada occidental de la carrera 73, también conocida como avenida Jardín, en el tramo comprendido entre la circular 1ª y la circular 3ª, lo que afectará la movilidad en este punto de la ciudad durante los días del evento.

    Carrera atlética y cierres en Laureles

    El domingo 24 de mayo se realizará la carrera atlética y recreativa Corre UPB 2026, con recorridos que pasarán por sectores como UPB, San Joaquín, Bolivariana, Lorena, Las Acacias y Laureles.

    Para el desarrollo de esta actividad, se programó el cierre total de vías entre las 5:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana en ambos costados de la avenida Nutibara.

    ¡Pilas, conductores! Medellín tendrá cierres viales desde este jueves por eventos deportivos y culturales

    Fotos: Cortesía

    Recomendaciones para los ciudadanos

    La Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos con anticipación, utilice rutas alternas y conduzca con precaución durante los horarios de cierre.

    Asimismo, recomendó consultar de manera constante los canales oficiales de la entidad para conocer actualizaciones sobre el estado de las vías y posibles ajustes en la movilidad durante los días de los eventos.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.