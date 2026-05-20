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Resumen: Medellín tendrá cierres viales entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo debido a la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos en distintos puntos de la ciudad, como la Feria de las 2 Ruedas, el Bazar Artesanal en Bolivariana y la carrera Corre UPB 2026, lo que generará restricciones temporales en vías como la carrera 57, la avenida Jardín y la avenida Nutibara, por lo que las autoridades recomendaron planear los desplazamientos y consultar los canales oficiales de movilidad.

¡Pilas, conductores! Medellín tendrá cierres viales desde este jueves por eventos deportivos y culturales

La Alcaldía de Medellín anunció la implementación de cierres viales en diferentes sectores de la ciudad durante este fin de semana, debido a la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos que implicarán modificaciones en la movilidad habitual.

Las restricciones se concentrarán entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, con distintos puntos y horarios dependiendo de cada actividad programada.

Cierres por la Feria de las 2 Ruedas

El primer evento corresponde a la Feria de las 2 Ruedas, que generará cierres desde la 1:00 de la madrugada del jueves 21 de mayo hasta las 11:59 de la noche del domingo 24.

Durante ese periodo se restringirá la circulación en ambas calzadas de la carrera 57, entre las calles 41 y 42, además del cierre en la calle 42, en su costado sur, con la carrera 57.

Actividad cultural en el sector Bolivariana

De manera paralela, entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo se llevará a cabo el Bazar Artesanal en el sector de Bolivariana.

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Esta actividad implicará el cierre total de la calzada occidental de la carrera 73, también conocida como avenida Jardín, en el tramo comprendido entre la circular 1ª y la circular 3ª, lo que afectará la movilidad en este punto de la ciudad durante los días del evento.

Carrera atlética y cierres en Laureles

El domingo 24 de mayo se realizará la carrera atlética y recreativa Corre UPB 2026, con recorridos que pasarán por sectores como UPB, San Joaquín, Bolivariana, Lorena, Las Acacias y Laureles.

Para el desarrollo de esta actividad, se programó el cierre total de vías entre las 5:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana en ambos costados de la avenida Nutibara.

Recomendaciones para los ciudadanos

La Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos con anticipación, utilice rutas alternas y conduzca con precaución durante los horarios de cierre.

Asimismo, recomendó consultar de manera constante los canales oficiales de la entidad para conocer actualizaciones sobre el estado de las vías y posibles ajustes en la movilidad durante los días de los eventos.