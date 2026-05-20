Resumen: Alcaldía de Medellín lanza a 'Nestorbo', la nueva estrategia de la Secretaría de Movilidad para erradicar las excusas de los conductores mal parqueados.

¡Se les acabaron los ‘dos minuticos’! Presentan a ‘Nestorbo’, el personaje de los mal parqueados en Medellín

La alcaldía de Medellín le declaró la guerra frontal a una de las conductas que más desata caos, riñas y trancones en las vías de la capital antioqueña. A través de la Secretaría de Movilidad, se presentó oficialmente a ‘Nestorbo’, el nuevo personaje de la estrategia «Te Queremos Vivo», diseñado para combatir con pedagogía y un fuerte impacto social el estacionamiento indebido.

El objetivo de este proyecto es poner en evidencia a los conductores imprudentes y generar una conversación pública sobre las graves consecuencias colectivas que produce invadir las calzadas y andenes de la ciudad.

El panorama de orden público vial en el territorio es crítico y las cifras demuestran que las multas no han sido suficientes para frenar la indisciplina. De acuerdo con los reportes oficiales, durante el año 2025 se ejecutaron 9.735 operativos de control que dejaron la alarmante cifra de 61.404 comparendos impuestos y 16.860 vehículos inmovilizados.

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En lo que va corrido de este año 2026, con corte al 9 de mayo, las acciones de las autoridades ya suman 3.684 intervenciones en las calles, logrando sancionar a 19.627 infractores y enviando a los patios a otros 5.112 automotores que saboteaban la libre circulación.

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Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, enfatizó que dejar el carro abandonado en la vía no es una falta menor, ya que este comportamiento obstruye el paso de los peatones y retrasa de forma peligrosa la reacción de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos ante emergencias vitales.

El funcionario explicó que ‘Nestorbo’ encarna al típico ciudadano que se escuda en los tradicionales «dos minuticos» para cometer la infracción.

El despliegue de este personaje se concentrará inicialmente en las comunas de La Candelaria (Centro), El Poblado y Laureles/Estadio, zonas priorizadas por registrar el mayor índice de bloqueos y asfixia vehicular.

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