¡Ármese de paraguas! Fuertes lluvias en el Valle de Aburrá este sábado

Resumen: El SIATA pronostica que estas lluvias persistirán durante, al menos, la próxima media hora
Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) reporta lluvias de alta a moderada intensidad en el sur de la región.
A la 1:26 p. m., las precipitaciones se concentran en Sabaneta, La Estrella y en el centro y suroriente del Distrito de Medellín.
Ya a las 2 de la tarde las precipitaciones abarcan también el norte de Medellín. Se reportan además fuertes vientos.
El SIATA pronostica que estas lluvias persistirán durante, al menos, la próxima media hora. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en las vías y cerca de las quebradas.
Aquí más Noticias de Medellín