¡Pilas con los cierres! El puente de la Av. Suba con Boyacá estará en obra: conozca las rutas alternas

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre parcial de carriles en el puente vehicular de la avenida Suba con avenida Boyacá, en sentido norte-sur, así como la interrupción de la conexión desde la avenida Boyacá hacia Suba, también en sentido norte-sur, para ejecutar trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial.
Las obras, que hacen parte del contrato IDU-1776-2021, comenzaron el 26 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 1 de febrero de 2026, con cierre total de carriles las 24 horas del día. La medida busca garantizar la seguridad de los trabajadores y la correcta ejecución de los trabajos en este importante punto del noroccidente de Bogotá.
Para minimizar las afectaciones a la movilidad, la SDM implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con rutas alternas para vehículos particulares, ciclistas y peatones:
Vehículos particulares
• Los automóviles que circulan por la avenida Suba norte-sur continuarán por el carril habilitado del puente.
• Quienes vienen por la avenida Boyacá norte-sur y buscan tomar Suba sur, deberán seguir por la avenida Boyacá sur y luego tomar la calle 127 al oriente para reincorporarse a Suba sur.
• Para quienes transitan por Suba occidente-oriente, se sugiere desviarse por la avenida Ciudad de Cali sur, o alternativamente por la carrera 91 sur y calle 127 al oriente.
• Conductores que circulan por Suba norte-sur pueden tomar la avenida Boyacá sur y calle 127 al oriente, mientras que quienes vienen por Boyacá norte-sur y toman Suba sur, se recomienda usar la calle 134 al oriente, carrera 58 sur y calle 127 al occidente para reincorporarse a la avenida Suba sur.
Peatones y ciclistas
Deben desviarse por la conectante de la avenida Suba al occidente, luego avenida Boyacá sur, cruzar el puente peatonal de Boyacá por calle 128B, continuar por Boyacá norte y finalmente reincorporarse a Suba sur, siguiendo su recorrido habitual.
La SDM recomienda a todos los conductores, ciclistas y peatones transitar con precaución, acatar la señalización temporal y planear rutas alternas para evitar congestiones y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.
