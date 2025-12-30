Resumen: En lo que va de diciembre de 2025, 92 personas en Bogotá han resultado lesionadas por pólvora, incluyendo 22 menores de edad y 26 que estaban bajo efectos del alcohol, con la mayoría de las heridas en manos, rostro y ojos; las autoridades mantienen atención hospitalaria y campañas preventivas para reducir accidentes.

¡La pólvora no es un juego! Ya son 92 las personas lesionadas en Bogotá durante este diciembre

El uso de pólvora durante la temporada decembrina continúa dejando personas lesionadas en Bogotá. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la capital registra 92 personas heridas por la manipulación de artefactos pirotécnicos.

Del total de casos, 22 corresponden a menores de 18 años, mientras que 70 personas son mayores de edad. El informe también señala que 26 de los lesionados se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del incidente, un factor que ha sido identificado como un riesgo adicional en este tipo de emergencias.

Las localidades con mayor número de reportes son Engativá (14 casos), Suba (10), San Cristóbal (9) y Bosa (9). Les siguen Kennedy (8), Ciudad Bolívar (7), Santa Fe (6) y Usme (6). Otros casos se presentaron en Rafael Uribe Uribe (3), Los Mártires (3), Fontibón (3), Usaquén (4), Puente Aranda (4), Chapinero (2), Tunjuelito (2), Teusaquillo (1) y Antonio Nariño (1).

En cuanto a las lesiones reportadas, la SDS indicó que la mayoría de los casos comprometen las manos, con 58 registros, seguidas por heridas en el rostro (23 casos) y en los ojos (12). También se reportaron lesiones en el cuello (4), pies (2) y tronco (2), algunas de ellas de consideración.

Las autoridades distritales informaron que la red hospitalaria pública y privada de Bogotá se encuentra preparada para atender emergencias asociadas a quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones derivadas del uso de pólvora. En los casos que involucran a menores de edad, se activan rutas de restablecimiento de derechos y se brinda acompañamiento psicosocial a las familias.

Frente a un accidente con pólvora, la Secretaría Distrital de Salud reiteró una serie de recomendaciones sobre lo que no se debe hacer ante una quemadura o lesión: evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros; no usar productos como sábila, aceites o café; no cubrir la herida con algodón o esparadrapo; no reventar ampollas; no ingerir líquidos en casos de quemaduras profundas y, aun cuando la lesión parezca leve, acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención profesional.