Resumen: En Engativá, un operativo interinstitucional permitió la captura del administrador de un bar por comercializar 42 botellas de licor adulterado. Durante la intervención también se desnaturalizaron 261 cervezas vencidas, se sellaron cinco establecimientos y se realizaron controles a personas, vehículos y teléfonos, en un esfuerzo por proteger la salud de la comunidad y prevenir delitos como el microtráfico, el hurto y el homicidio.

¡Pilas con lo que toma! Cae administrador de bar en Engativá por vender licor adulterado

Un operativo interinstitucional desarrollado en la localidad de Engativá dejó como resultado la captura de un administrador de bar por comercializar licor adulterado, además de la desnaturalización de 261 cervezas vencidas que se encontraban listas para su distribución. La acción fue coordinada por las autoridades locales con el objetivo de combatir delitos como microtráfico, homicidio y hurto, al tiempo que se buscaba prevenir riesgos sanitarios asociados al consumo de bebidas adulteradas.

El procedimiento se concentró en el sector de Sabana del Dorado, donde los uniformados encontraron 42 botellas de licor exhibidas en los mostradores del bar. Según la verificación técnica realizada por personal experto, las estampillas de las botellas eran falsas y los códigos de seguridad estaban alterados. Por esta razón, el administrador del establecimiento fue capturado por el delito de corrupción de alimentos y el negocio quedó suspendido temporalmente por 10 días.

Desnaturalización de productos vencidos y suspensión de locales

Durante el operativo, los equipos de inspección también hallaron 261 cervezas con fecha de vencimiento de octubre de 2025 en otra tienda del sector. Todo el producto fue desnaturalizado para impedir su comercialización y proteger la salud de la comunidad. Esta tienda, al igual que otros tres establecimientos intervenidos, fue suspendida por vender productos vencidos y por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento legal.

Además de las acciones sobre bebidas adulteradas y vencidas, la intervención incluyó controles a 280 personas, verificación de antecedentes, inspección de 83 vehículos y 197 motocicletas, así como la revisión de 28 dispositivos móviles (IMEI) en vía pública como parte de las estrategias para combatir el hurto de celulares.

La Secretaría de Seguridad destacó que estas operaciones buscan no solo sancionar actividades ilegales, sino también prevenir riesgos para la salud de los ciudadanos y reducir las dinámicas delictivas que afectan la localidad, tales como microtráfico, hurto y homicidio.