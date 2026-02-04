Resumen: Tres hombres fueron capturados en San Pedro de los Milagros (Antioquia) mientras manipulaban más de 500 kilos de carne cruda en condiciones insalubres, que al parecer iba a ser comercializada en el Valle de Aburrá. La Policía incautó la carne y los detenidos quedaron a disposición de la justicia por corrupción de alimentos.

¡Pilas con lo que compra! Capturan en San Pedro a tres hombres con 500 kilos de carne en mal estado

En un operativo de control realizado por la Policía de Antioquia, tres hombres fueron capturados mientras manipulaban más de 500 kilos de carne cruda en condiciones insalubres en una vereda de San Pedro de los Milagros, al norte del departamento. Según las autoridades, la carne, que incluía res y cerdo, estaba siendo organizada al parecer para su posterior comercialización en el Valle de Aburrá.

El hallazgo se dio tras recorridos de inspección del Grupo de Carabineros, que atendió alertas de la comunidad sobre irregularidades en la manipulación y almacenamiento de alimentos en la zona.

Durante la verificación, se constató que la carne estaba almacenada en bolsas plásticas y en un lugar que no cumplía con las mínimas condiciones de salubridad ni contaba con la documentación sanitaria requerida para su transporte o venta. Los capturados no ofrecieron explicaciones sobre la procedencia ni el destino de la carne, lo que derivó en su detención.

Por estos hechos, los tres hombres fueron puestos a disposición de la justicia y deberán responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, tipificado para sancionar la adulteración o manipulación de alimentos sin cumplir las condiciones sanitarias correspondientes.

La carne incautada quedó bajo custodia de las autoridades, quienes investigarán cuánto tiempo llevaba en malas condiciones y si fue tratada con sustancias para aparentar frescura.

El operativo en San Pedro se suma a otras acciones de control realizadas por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Antioquia. En San Jerónimo, estas unidades incautaron 14 bovinos, 40 cerdos y lograron inmovilizar un vehículo utilizado en la movilización de animales, reforzando la lucha contra prácticas de corrupción de alimentos en la región y la protección de la salud pública.

Las autoridades hicieron un llamado a reportar cualquier irregularidad en la producción y comercialización de alimentos, con el fin de prevenir que estas prácticas se propaguen a otras zonas del departamento.