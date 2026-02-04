Resumen: La Fiscalía judicializó a Esteban Camilo Jiménez, señalado de extorsionar a una mujer en Girardota exigiéndole dinero para eliminar publicaciones falsas sobre ella y su familia en redes sociales. El hombre utilizaba perfiles falsos desde 2014 para difundir imágenes y acusaciones, y fue capturado en una entrega controlada con apoyo del CTI y el Ejército. No aceptó los cargos y un juez ordenó su aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

A la cárcel presunto extorsionista que chantajeaba a una mujer en Girardota con publicaciones falsas

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Esteban Camilo Jiménez, sindicado de extorsionar a una mujer en Girardota y exigirle dinero para evitar publicar o eliminar información falsa sobre ella y su familia en redes sociales.

Según la investigación, las acciones del procesado habrían comenzado desde 2014, cuando, utilizando un perfil falso, habría difundido fotografías de la víctima y de sus familiares, acusándolos de ser delincuentes y ofreciendo incluso recompensas por su ubicación.

En 2016, el perfil volvió a ser utilizado para difundir publicaciones en las que presuntamente señalaba a una familiar de la víctima como trabajadora sexual, generando un patrón de hostigamiento que se extendió hasta 2020.

La situación escaló en enero de 2026, cuando la víctima fue contactada desde dos perfiles distintos, desde donde se le exigió dinero a cambio de eliminar las publicaciones anteriores y dejar de difundir información falsa. Ante estas exigencias, la mujer interpuso la denuncia ante las autoridades competentes.

La Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito al Gaula y del Ejército Nacional, adelantó un operativo mediante una entrega controlada, que permitió la captura de Jiménez.

Durante la audiencia de legalización de captura, el procesado fue imputado por el delito de extorsión en grado de tentativa agravada, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías determinó la medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía General recordó que las redes sociales no son un espacio para el abuso, el hostigamiento o la coacción, y que los delitos relacionados con extorsión, suplantación de identidad o amenazas mediante plataformas digitales son investigados con especial atención. En este contexto, las autoridades procuran proteger a las víctimas y sancionar a los responsables de estas conductas.

Jiménez fue asegurado en prisión mientras avanza el proceso por extorsión, un delito que incluyó el uso indebido de redes sociales y la intimidación de la víctima.