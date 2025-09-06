Resumen: En un operativo conjunto, las autoridades incautaron 13 computadores portátiles en casas de empeño en el barrio Santa Bárbara, en el centro de Bogotá. Los equipos, que estaban listos para ser comercializados, no tenían documentos que acreditaran su procedencia legal. La Secretaría de Seguridad advirtió que comprar este tipo de artículos puede constituir el delito de receptación, y reiteró que estos controles son clave para combatir el hurto en la capital.

¡Pilas con la ‘ganga’! Incautan 13 computadores en casas de empeño en Bogotá

Un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y la SIJÍN en el barrio Santa Bárbara, en el centro de Bogotá, terminó con la incautación de 13 computadores portátiles. Los dispositivos, que se encontraban en establecimientos de compraventa, no contaban con los documentos que acreditaran su procedencia legal.

La intervención, que se llevó a cabo en siete locales, permitió a las autoridades revisar facturas y certificados de propiedad de diversos artículos, incluyendo computadores y celulares. Al solicitar los documentos, los propietarios no pudieron demostrar la legalidad de los equipos, por lo que los 13 computadores fueron puestos a disposición de las autoridades para las respectivas investigaciones.

Esto le podría interesar: Capturados dos hombres con antecedentes criminales tras intento de hurto en Bogotá

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de estos operativos para combatir el hurto en la capital. «Estos controles son fundamentales para cortar la cadena criminal del hurto en la ciudad. Un computador o un celular robado no llega solo a una vitrina: detrás hay delitos que afectan la seguridad de los bogotanos. Vamos a seguir cerrando estos espacios de comercialización ilegal», afirmó.

¡También llegamos a las compraventas! En La Candelaria se incautaron 13 computadores sin documentación y con manipulación en sus sistemas de identificación. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Todo equipo que esté en casas de empeño debe tener papeles de procedencia o se incurriría en el delito de receptación.… pic.twitter.com/e5sdgiALIo — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 5, 2025

La Secretaría de Seguridad recordó a la ciudadanía que comprar artículos de dudosa procedencia, como los que se encuentran en casas de empeño o locales de segunda mano sin la verificación de su origen, puede constituir el delito de receptación. Este delito conlleva penas de hasta ocho años de prisión, incluso si la persona no participó directamente en el robo.

Estos operativos se enmarcan en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), una estrategia de control urbano que busca debilitar los puntos de venta de artículos robados en la capital. La entidad también resaltó que las denuncias de la ciudadanía son clave para detectar y actuar contra estos focos de ilegalidad.